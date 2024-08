Perché ad alcune persone l’MDMA fa venire voglia di fare sesso

L’MDMA ti fa fare un sacco di cose: ballare per ore come se non esistesse altro che la musica; “smascellare”, ovvero contrarre intensamente la mascella digrignando i denti; e ti fa venire voglia di fare sesso (almeno a tante persone). A tal proposito, uno studio del 2001 sugli effetti dell’MDMA sul funzionamento sessuale ha riscontrato “un aumento del desiderio e della soddisfazione dovuto all’MDMA in oltre il 90 percento dei soggetti analizzati.”

Ma perché? Perché l’MDMA può farti eccitare sessualmente, mentre con altre droghe—come la ketamina, per esempio—vuoi solo scioglierti sul pavimento?

“L’MDMA è una sostanza unica nel suo genere,” spiega il neuroscienziato Jack Lewis. Senza dilungarci in una lezione di scienze, ciò che fa è aumentare l’attività di almeno tre neurotrasmettitori: serotonina, dopamina e noradrenalina (o norepinefrina). Ma, a differenza di altre anfetamine, l’MDMA agisce soprattutto su serotonina e noradrenalina, e meno su dopamina. La serotonina è responsabile dell’umore—ecco perché con l’MDMA il nostro umore sale alle stelle.

Harry Sumnall, professore all’Università John Moores di Liverpool, dove si occupa di uso di sostanze, dice che, inondando le sinapsi di serotonina, l’MDMA amplifica il modo in cui esperiamo sia il piacere fisico che quello emotivo—che sono prolungati ed intensificati. È per questo che alcune persone si eccitano sessualmente. Sentiamo “le sensazioni tattili amplificate e un piacere più intenso associato alle interazioni sociali,” dice.

In aggiunta, Sumnall dice che “sembrano esserci prove di un’interazione tra i sistemi dell’ossitocina mentre hai l’MDMA in corpo.” L’ossitocina—spesso chiamata “l’ormone dell’amore”—ha un ruolo importante nella creazione dei legami sociali e può essere rilasciata durante un abbraccio come durante un orgasmo, per cui ha senso che l’MDMA ci induca un umore più romantico o sessuale.

Non sono solo gli effetti che l’MDMA ha sull’umore a rendere le persone arrapate. È anche l’ambiente: il fatto che tu sia con tutta probabilità a una festa o una serata, con un sacco di persone amiche o sconosciute con cui socializzare. Come spiega Lewis, l’MDMA “rende le persone più disinibite, abbassando tutti i meccanismi di controllo e inibizione che normalmente ascoltiamo.” Aggiungi all’alcol e il desiderio di fare sesso non sarà frenato dalla logica o dal controllo (neanche dal fatto che, stando a diversi studi, “l’MDMA compromette la performance sessuale”).

Ovviamente, ognuna di queste cose rende la questione consenso un po’ complicata. Puoi davvero dare il consenso a un rapporto se sei sotto l’effetto dell’MDMA? Puoi rispettare i tuoi stessi limiti in quel momento? Sono gli stessi che avresti in condizioni di sobrietà?

“Mentre in una relazione consensuale tra adulti è abbastanza facile chiedere alle altre parti coinvolte di fermarsi, se siamo in uno stato di alterazione, la cosa diventa più confusa,” dice Ruth Micallef, consulente specializzata in traumi. “Spazio, tempo, concetti, sentimenti, diventano tutti distorti e confusi.” Dunque, dare il proprio consenso sotto MDMA è decisamente un’area grigia.

“Sappiamo che l’MDMA compromette il ragionamento logico, l’intenzionalità dei comportamenti, e la capacità decisionale,” aggiunge Sumnall, mentre Lewis sottolinea che “l’MDMA è stata usata come sostanza da mettere nei bicchieri altrui, benché meno di altre.” Correggere con qualsiasi droga il bicchiere di un’altra persona inconsapevole (anche detto “spiking” in inglese) è considerato in molti sistemi un reato di per sé e può costituire un’aggravante in caso di violenza.

Un sacco di persone amano fare sesso sotto l’effetto dell’MDMA e lo fanno intenzionalmente. In uno studio del 2020 sul consenso durante il sesso sotto effetto di droga, un quinto delle persone intervistate era d’accordo nel dire che l’alterazione da droga migliorava la capacità di prendere decisioni rispetto ad altri inebrianti. “Direi che hai più controllo in botta da Ecstasy che da ubriaco,” ha detto una persona. “A mio avviso sei molto più cosciente di cosa stai facendo.”

Micallef dice che, in qualsiasi scenario che include droghe, “la riduzione del danno è molto importante.” Questo vale anche per i potenziali effetti sessuali dell’MDMA. “Ragiona così: se vuoi prendere determinate droghe, come puoi farlo nel modo più sicuro possibile?” dice. Questo include pensare a perché le vuoi assumere, che tipo di tolleranza ed esperienza hai, dove sarai a farlo e con chi.

Mentre l’MDMA può far sentire alcune persone più arrapate, la chimica cerebrale di ogni persona reagisce diversamente a seconda della sostanza (vale anche per i farmaci). Molta gente, quando fatta di MDMA, preferisce tenere per mano le persone con cui è andata a ballare e ripetersi a vicenda quanto si vogliono bene, più che farsi una scopata.

Inoltre, non tutta l’MDMA ha la stessa composizione. “Potrebbe essere tagliata con qualcos’altro o potrebbe essere MDA, che chimicamente è simile e ha simili effetti, ma non è la stessa cosa,” dice Lewis.