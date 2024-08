Pharrell ha rivelato il segreto della sua pelle perfetta

Potreste mostrarmi una foto di Pharrell in questo momento e io potrei affermare con sicurezza di trovarmi davanti un uomo che non ha ancora compiuto trent’anni. Pharrell, però, ha in realtà 44 anni e ha la pelle più liscia e soffice dell’industria discografica mondiale. Gente che ha oltre dieci anni in meno di lui a confronto sembra incartapecorita.

E per quanto una buona predisposizione genetica sia sicuramente una buona risposta, ci devono essere dei fattori esterni (è noto, per esempio, che ha un dermatologo personale). In precedenza ha cantato le lodi del detergente Glytone Self-Foaming e ora, in un’intervista con Dazed sulla sua nuova collezione per Adidas, ha aggiunto una nuova tessera al puzzle:

Videos by VICE

Mi esfolio come un pazzo. Esfoliarsi e bere un sacco di acqua fa bene. Per me, il trucco è esfoliarsi, ma di brutto. C’è tantissima pelle morta. Tutto il tempo. Come un pazzo narcisista.

Ok, questo è un buon consiglio, ma mi servono più dettagli. Pharrell usa un acido esfoliante o uno scrub? Quali sono i prodotti specifici che usa? Non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano, Pharrell, la gente deve sapere, ne va del nostro sabato sera. Vogliamo i nomi, Pharrell, per l’amor di dio.

In un altro punto dell’intervista—nella quale sfortunatamente si parla poco di eventuali piani per far uscire nuova musica—Pharrell ha parlato di politica, e in particolare del problema del cambiamento climatico. L’argomento è al momento molto presente nel dibattito pubblico anche a causa degli uragani Harvey e Irma negli USA:

È solo che ci sono persone che guadagnano un sacco di soldi fingendo che questi problemi non esistano. Non capisco come si possa vivere in Alaska e non credere nel riscaldamento globale. Anzi, lo capisco perfettamente: la mancanza di empatia è molto potente. Può farti vedere cose che non ci sono.

È una lettura illuminante se siete interessati al rapporto di Pharrell con la moda; o se, come me, siete solo alla ricerca del Sacro Graal per la cura della pelle.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.