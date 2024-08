Frittelle di mela russe (Ponchiki)

Per circa 4 dozzine

Preparazione: 20 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

2 cucchiai di foglie di timo fresco

280 g di zucchero

480 g di farina multiuso

20 g di lievito un polvere, più un cucchiaino

200 g di kefir

2 uova grandi

225 g di zucchero

1 cucchiaio di estratto di vaniglia (15 ml)

2 cucchiai di sale kosher

3 g di cannella in polvere

250 ml di purea di mela cotta (o salsa di mela densa)

160 g di tvorog (un formaggio fresco di origine russa)

3 mele piccole, sbucciate e tagliate in cubetti da 1 cm

Olio per friggere (io uso quello di canola o di semi d’arachidi)

Marmellata di mirtilli rossi (facoltativa)

Preparazione

1. Inizia dallo zucchero al timo. Prendi una ciotola grande in cui poter mescolare insieme lo zucchero e le foglie di timo. Schiaccia bene, anche con un mortaio o un cucchiaio di legno, per permettere al timo di rilasciare tutto il suo aroma nello zucchero. Lascia riposare.

2. Ora passa al ponchiki di mela. Sbatti insieme la farina e il lievito, lascia poi a riposare. Prendi una planetaria (vanno bene anche una ciotola grande e un cucchiaio di legno), e sbatti insieme le uova, il kefir, lo zucchero, l’estratto di vaniglia, il sale, la cannella e la purea di mela, fino a completa amalgamazione. Aggiungi quindi la farina e il tvorag, e mescola per qualche secondo (la farina deve amalgamarsi completamente ma l’impasto deve comunque presentare qualche grumo visibile del formaggio). Incorpora i pezzettini di mela.

3. Versa circa 7 cm di olio in una pentola grande (tipo una casseruola di ghisa), e scaldalo a 182° C (un pizzico di farina, se spolverato dentro, dovrebbe sfrigolare e non scurirsi immediatamente). Nel mentre, rivesti una teglia con la carta assorbente.

4. Non appena l’olio è caldo, versaci dentro circa due cucchiai di pastella per volta, in modo da formare delle frittelle. Continua finché la pentola non è piena, e friggi girandole quando necessario, fino a doratura (lascia un po’ di spazio tra una frittella e l’altra, perché si ingrandiranno leggermente). Ci vorranno circa 4 o 5 minuti in totale. Toglile dall’olio caldo e lasciale scolare sulla carta assorbente per 30 secondi. Immergile nello zucchero al timo, dovranno essere ricoperte uniformemente. Servile calde con della marmellata ai mirtilli rossi.

Questa ricetta è tratta dal libro KACHKA di Bonnie Frumkin Morales. Copyright © 2017 by Bonnie Frumkin Morales. Riprodotta con l’autorizzazione di Flatiron Books. Tutti i diritti sono riservati.