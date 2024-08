Questo prof avrebbe risolto uno dei problemi più complessi della matematica

Che cosa hanno in comune scoprire la cura per il cancro, organizzare una forma di capitalismo equo e la partita perfetta di Super Mario Bros.? Secondo una teoria matematica, trovare la soluzione a uno di questi problemi ci consentirebbe di risolvere in poco tempo anche tutti gli altri. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di individuare un algoritmo più efficiente per dimostrare che problemi complessi—come il ripiegamento delle proteine, lo studio dell’efficienza dei mercati e l’analisi combinatoria—sono solo varianti di problemi più semplici che i supercomputer sono già in grado di risolvere.

Continua a leggere su Motherboard – Questo prof avrebbe risolto uno sei problemi più complessi della matematica