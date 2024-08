Questo tizio ha trasformato un livello di ‘Doom’ in un Trolley Problem

C’è un vagone che non può frenare il proprio percorso ma solo deviarlo e tu hai in mano la leva per decidere: sai che se resta sulla traiettoria attuale, il treno investirà cinque persone legate ai binari, mentre sul tragitto alternativo ne investirebbe solo una. Cosa fai, non intervieni e lasci che muoiano cinque persone, o devi il vagone e ti rendi responsabile effettivo della morte di una persona?

E cosa fai se invece di vagoni del tram e persone il quesito coinvolgesse un revenant di Doom e cinque Imp contro uno? Lasci che il revenant faccia saltare per aria i cinque imp a sinistra, o li salvi uccidendone uno solo, deviando il non-morto a destra?

Il quesito noto come “trolley problem” è nato negli anni Sessanta come esperimento mentale di filosofia etica, a opera della filosofa inglese Philippa Ruth Foot, ma ha trovato una nuova vita online, dove è diventato un meme declinato in infinite varianti — da quelle pop a quelle di matematica estrema.

Ora, il canale YouTube MarphitimusBlackimus ha unito il trolley problem a un altro fenomeno risorto (o mai veramente tramontato) nella rete: Doom, storico e trucido sparatutto che nella comunità di amanti del retrogaming è una sorta di meme a sua volta. C’è chi lo fa girare su supporti improbabili come calcolatrici e termostati e chi, come MarphitimusBlackimus, costruisce mappe e mod scaricabili modificando specifici livelli di gioco.

Nella descrizione del video, intitolato The Revenant Problem – A Philosophical Doom 2 Map, MarphitimusBlackimus spiega come — in seguito a lamentele ricevute per la mod precedente, in cui aveva ricreato 100.000 revenant sul motore grafico dell’ultimo Doom — abbia deciso di farne una con un unico raccapricciante scheletro putrescente. Ma quel mostro da solo, “vi metterà alla prova come niente nella vostra vita,” ha scritto. “Moralmente ed eticamente parlando, intendo.”

Come se l’ansia non fosse già abbastanza.