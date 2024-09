Perché farsi leggere le carte quando esistono le tastiere predittive?

Ecco un modo divertente per avere delle previsioni sull’anno appena iniziato: provate a farvi fare un pronostico dalla tastiera predittiva. Prendete il vostro smartphone, aprite una nuova nota e iniziate a digitare frasi come “Quest’anno, io…” “il mio 2017 sarà…” oppure “quest’anno, ho bisogno di impegnarmi di più in…”

Noterete che la funzione di scrittura predittiva della tastiera vi sottoporrà un paio di opzioni per la parola successiva. Annullate ogni pensiero estraneo e cercate di non avere particolari aspettative rispetto al risultato delle query e scegliete una delle parole. La tastiera del telefono offrirà ancora altre opzioni per la parola seguente—senza pensarci su troppo, fidatevi del vostro intuito e scegliete di nuovo. Alla fine avrete creato una frase di un qualche tipo. “Sentirete” da soli quando sarà finita, ovvero quando la frase starà parlando direttamente a voi.

Molti dei miei risultati, abbastanza sorprendentemente, sono troppo personali perché possa condividerli qui. Ma anche quelli il cui significato potrebbe essere poco chiaro—”Quest’anno ho bisogno di impegnarmi sulla mia via d’uscita dal mondo, ma non sono sicura se se ho veramente intenzione di provarci” o “Il momento decisivo del 2017 sarà quando lui sarà sul mio telefono e non sarò sicura se sarà in grado di darmi una mano nel mio percorso“—sono suggestivi e hanno una qualche rilevanza per me, costituendo un qualcosa di piacevole su cui riflettere e da provare a interpretare.

Non ci saranno mai due utenti che sperimenteranno la stessa esperienza digitando frasi con la correzione automatica o la tastiera predittiva, ciò significa che il sistema è allo stesso tempo personale e universale.

Diverse persone hanno escogitato dei modi creativi per utilizzare questi strumenti—c’è chi mi ha raccontato che li utilizza da anni per inviarsi testi divertenti con gli amici. Ma che ne direste di adottare la tastiera predittiva come un vero e proprio metodo per produrre una qualche lettura di se stessi, una tecnica per ottenere delle indicazioni sul nostro futuro direttamente da un quadrato di vetro illuminato?

La conoscenza di base del linguaggio di cui dispone il vostro telefono è generalmente modellata in parte dall’uso collettivo delle app tastiera che producono aggiornamenti provenienti da un database condiviso e in parte da ciò che la app impara nello specifico da voi che la state utilizzando. Non ci saranno mai due utenti che sperimenteranno la stessa esperienza digitando frasi con la correzione automatica o la tastiera predittiva, ciò significa che il sistema è allo stesso tempo personale e universale. Questo è anche uno dei motivi che rendono i tarocchi un valido strumento per valutare i propri obiettivi e le proprie scelte: il sistema è universale, ogni carta ha in genere un significato particolare, ma questo dipende dal contesto in cui compare la carta, dall’interpretazione della persona che sta leggendo le carte e dalla richiesta personale di chi la sta consultando.

La divinazione ha sfruttato per secoli libri, testi e vasti database di parole. Le prime testimonianze conosciute di bibliomanzia, ovvero l’utilizzo dei libri nella divinazione, risalgono al 1700, mentre la sticomanzia, vale a dire la pratica divinatoria che sfrutta frasi sorteggiate a caso dai libri, sembra essere anche più antica. Se avete mai fatto qualsiasi giochetto del tipo “apri il libro più vicino a te e vai a pagina 45” trovando che i risultati avevano un qualche significato o dell’umorismo, avete praticato anche voi la sticomanzia. In questo articolo che raccoglie vicende legate alla bibliomanzia, ad esempio, sono contenute le storie di una persona che, in un momento di crisi, ha capito che doveva trasferirsi a Barcellona dopo che le era cascato l’occhio su un particolare libro o un altra che è diventata insegnante di yoga dopo aver trovato per caso un libro su questa disciplina.

Allo stesso modo, la cleromanzia è la convinzione che dati numerici presumibilmente casuali, come dadi o carte, possano rimandare al divino. L’antica disciplina cinese del I Ching utilizza degli esagrammi numerici che fanno riferimento a letture individuali di un libro da interpretare—come nel caso del nostro metodo di scrittura intuitivo, un sistema di dati determina quali parole saranno lette e quindi il lettore considera cosa potrebbero significare per lui determinate informazioni o come potrebbero guidarlo.

“Personalmente ritengo qualsiasi sistema che combina simboli, il caso e dei pattern possa essere utilizzato come uno strumento per guidare l’intuizione—ovvero l’artefice di tutte quelle piccole magie che avvengono ogni giorno,” spiega Haley Houseman, un dei lettori di tarocchi di Oracles of the Web. “Oggetti come i tarocchi sono incredibilmente ricchi dal punto di vista simbolico e formano una vasta gamma di pattern; ciò li rende significativi per noi. Ebbene, le parole sono ancora associative in maniera ancora più potente anche nel condurre la nostra mente verso un certo corso. Questo metodo di scrittura intuitiva può anche essere sfruttato per l tradizione di magia intenzionale, combinando intenzione e composizione con la divinazione. ”

Ho deciso di confrontare le mie previsioni generate dalla correzione automatica con quelle prodotte dall’antica arte del I Ching. Ci sono diversi siti web che approssimano l’esperienza del I Ching—questo consente di cliccare sei volte per lanciare le “monete virtuali” che rivelano il tuo esagramma per poi svelare la risposta che avrebbe dato il libro. Ho chiesto se questo sarà l’anno in cui diventerò ricca e in risposta ho ricevuto l’esagramma 62 e sono stato avvisata, poeticamente, di ricordami l’umiltà, la sincerità e la frugalità. Successivamente, ho consultato la tastiera predittiva e ho ricevuto come responso “Nel 2017, le mie finanze in realtà andranno di pari passo con la mia famiglia,” che trovo sia esattamente sulla stessa lunghezza d’onda del mio risultato I Ching.

Houseman dice che non c’è nulla di pericoloso o di sbagliato nel produrre previsioni da sé. Potreste anche cercare di capire se i lettori professionisti che conoscete possano essere interessati a utilizzare la tastiera predittiva per voi, o con voi, in modo da integrare l’esperienza di una comune lettura dei tarocchi con quella di altre forme di divinazione.

“Penso che in termini di esperienza, si tratti di un ottimo modo divertente e leggero per riflettere sull’anno che viene,” racconta Houseman. “Ma la cosa più bella è che sotto questo aspetto leggeri, si tratta di una nuova forma di divinazione popolare tradizionale.”