Recensione: Sol Invictus – Necropolis

Non è dato sapere perché, non trovo riscontro online, ma Prophecy nel comunicato suggerisce che Necropolis possa essere l’ultimo disco dei Sol Invictus. Forse Wakeford, dopo trent’anni a suonare lo stesso accordo, si è stufato. Personalmente ci credo poco, ma soprattutto mi auguro che non sia così.

Necropolis dovrebbe essere circa il quindicesimo album dei Sol Invictus, collaborazione più collaborazione meno, e probabilmente il milionesimo di Tony Wakeford in generale, e per quanto il rotondo inglesotto abbia da parecchio finito i colpi di classe del suo repertorio, ogni volta che se ne esce con un disco nuovo vale la pena buttarci un orecchio per capire con chi o cosa se la sta prendendo questa volta. Come da tradizione, anche questo nuovo lavoro segue un filo concettuale ben preciso, pur senza poter essere definito un vero e proprio concept, e il tema sviscerato questa volta dal vocione più afono di Londra è nientemeno che Londra stessa.

Dopo alberi, lame e Gesù Cristo, è il momento di cantare di quelle viuzze, quelle chiese, quel fiume che tanto hanno dato alla cultura popolare attraverso i secoli, e ovviamente la lettura da parte di uno dei bardi neofolk per eccellenza non può che essere cupa e decadente. E infatti Wakeford dichiara che “Londra una volta era l’apice di un impero, ma ora non è che il parco giochi di altri imperi che la sovrastano”, che se l’avesse detto prima del 23 Giugno 2016 l’avrei detto euroscettico, invece oggi non so bene cosa pensare e per comodità etichetto il tutto come il solito pensiero non allineato da neofolker della prima ora cui non va mai bene niente.

Citazione nella citazione, a quanto pare la Necropoli del titolo ha anche un riscontro nella reale geografia cittadina: dal 1854 al 1941 infatti è esistita una vera e propria London Necropolis Railway, che collegava la città con il Brookwood Cemetery, nel Surrey, il cui capolinea era appunto la stazione Necropolis. Lo scopo della ferrovia era quello di svuotare i cimiteri di Londra, ormai sovraffollati, e concimare le verdi campagne circostanti. Di nuovo, però, Tony l’intonato ci tiene a specificare che “Necropoli è anche la percezione che ho della Londra di oggi, città di massoni e mausolei, infestata dai crimini e dalle azioni dei morti e dei vivi”.

Per i londinesi Necropolis sarà un piacevole gioco di riferimenti e rimandi di un uomo insoddisfatto e particolarmente critico: “Kill kill kill! London’s very ill!” è il mantra di “Kill Burn”, per dare un’idea, ma Wakeford si augura redenzioni violente più o meno per tutto e tutti: la distruzione del London Bridge (“Still Born Summer”), presenze oscure nelle periferie (“Set The Table”) e tutta una serie di altre immagini rosee e piacevoli. Per i forestieri, il lavoro dei Sol Invictus potrebbe rivelarsi una divertente guida turistica alternativa per scoprire una Londra diversa, fatta di streghe, brughiere maledette e roghi purificatori per riportare la capitale del Regno Unito al suo antico splendore (?) quale che esso fosse. Al servizio di questo alto traguardo, e per la seconda volta dei Sol Invictus, da segnalare anche la chitarra di Don Anderson.

Necropolis è uscito venerdì 23 per Prophecy.

