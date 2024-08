Queste ricette messicane rendono la vita degna di essere vissuta

Il Messico sarà pure la faccia triste dell’America nelle canzoni e nelle serie tv, ma di sicuro non lo è in cucina (e neanche nella realtà se proprio dobbiamo dirla tutta). Fra le ricette messicane molto in voga negli ultimi anni in Italia ci sono, ad esempio, i tradizionali Tacos, amatissimi street food. Per non parlare della Guacamole, che non manca in nessuna cena o aperitivo.

Vi abbiamo già detto, però, come la cucina messicana sia molto più complessa e soprattutto diversa da quelle che troviamo spesso nei ristoranti italiani. Molti piatti definiti come “tradizionali messicani” sono semplicemente ricette Tex-Mex. I naschos, ad esempio, nascono proprio dalla commistione fra Usa e Messico, e non esistono solo due varietà di tacos, ma ne esistono così tante che abbiamo bisogno di una guida per catalogarli.

Quindi in attesa che i ristoranti messicani autentici siano ovunque, a soddisfare la nostra fame di tacos e salse, abbiamo pensato di deliziarci con delle incredibile, e a volte molto facili, ricette messicane da replicare a casa.

Ricette Messicane facili: la Tortilla

Partiamo dalle basi della cucina messicana. La tortilla messicana si prepara tradizionalmente con la Masa (un impasto a base di farina di mais), ma visto che se siete principianti non è il caso di avventurarvi in questa missione culinaria, ve ne proponiamo una versione con il frumento di una semplicità quasi imbarazzante. L’importante, in cucina, non è essere filologicamente corretti ma felici. E satolli.

Qui la ricetta della tortilla.

Salse Messicane: Guacamole

Proseguiamo con le ricette messicane semplici: la guacamole. Cos’è una cena senza guacamole fatto in casa? Attenzione a scegliere gli ingredienti con cura, però: la ricetta è facile, ma la qualità dei prodotti fondamentale per la buona riuscita.

Qui la ricetta originale della guacamole.

Salsa Roja

Proseguiamo con il filone delle salse messicane (tutte da fare rigorosamente a mano): quella roja è fondamentalmente a base di pomodori, peperoncini, cipolla. Niente di più, niente di meno. Attenti alla cottura però.

Qui la ricetta della salsa roja.

Salsa de hormiga

La salsa con l’ingrediente che non ti aspetti: il cioccolato. E la cannella. E lo zenzero. E tre tipi di peperoncino, un sacco di spezie e una buona attitudine al piccante, altrimenti non riuscirete a ingerirla.

Qui la ricetta della salsa de hormiga.

Salsa tomatillo

Non conoscete i tomatillos? Informatevi sulle caratteristiche di questi frutti messicani simili ai pomodori verdi, reperiteli e provate questa facilissima salsa.

Qui la ricetta della salsa tomatillo.

Ricette messicane: Taquitos vegani

Nella cucina messicana ci sono un sacco di ricette vegetariane. Altre possono diventarlo, come per esempio con questi taquitos (che si chiamano in realtà flautas e generalmente sono pieni di pollo) fatti co seitan, spezie, patate e verdure. Riempite, friggete e servite con salsa tomatillo.



Qui la ricetta dei taquitos vegani.

Insalata di mais grigliato

Vabbè, ammettiamolo: la maggior parte delle ricette messicane facili da fare a casa non sono proprio l’epitome della leggerezza. Rifacciamoci con un’insalata (che comunque di verde ha poco) a base di mais, salsa al cumino e semi di zucca canditi.

Qui la ricetta dell’insalata di mais grigliato.

Torta Ahogada

Non fatevi ingannare dal nome: la torta ahogada (affogata) è un panino, il panino più succulento e decadente che mai vi capiterà di mangiare, ed è tipico dello stato di Jalisco. Quella di spalla di maiale e salsa piccante sembra una buona combo, no?

Qui la ricetta della torta ahogada.

Panino messicano al pollo

Non immaginate un petto di pollo sciapo e triste in mezzo a due fettine di pane e foglioline di insalata. Qui si parla di pollo fritto, fagioli, formaggio e peperoncino. Anche in questo caso è meglio chiamarlo “torta”, il termine messicano per “panino”.

Qui la ricetta del panino messicano al pollo.

Tacos di Pesce

Siamo abituati a vedere molta carne nei piatti messicani, in realtà il pesce si usa tantissimo e anche nei tacos, soprattutto se siamo sulla costa. Prendete questa ricetta con il pesce grigliato, in questo caso scorfano, con coriandolo, avocado e salsa tomatillo.

La ricetta dei tacos di pesce grigliato

Salsa Serrano

Ancora salse, perché le salse in Messico sono importanti come la nostra passata di pomodoro. Questa è la salsa serrano, semplice, molto piccante e perfetta quasi su tutte le pietanze.

Come fare la salsa serrano

Taco di pesce al pastor

Questa ricetta di autenticamente messicano ha davvero poco. Ma siamo a casa nostra, vogliamo divertirci e sperimentare, cosa ci importa? Questi taco con orata, ananas e coriandolo sono semplicemente indimenticabili.

Qui la ricetta dei tacos di pesce al pastor.

Dolci Messicani: Mangonada messicana

Non vi lasciamo senza dessert, non temete: iniziamo con la Mangonada messicana è, però, in realtà uno snack fra il dolce, il salato e il piccante, che rinfresca dal caldo e vi dona le energie necessarie per continuare a mangiare altri tacos.

Come fare la Mangonada Messicana.

Chongos Zamoranos

Un dessert dalle origini coloniali: il Chongos Zamoranos si fa a partire dal latte cagliato e si aggiunge zucchero, cannella e altri ingredienti che lo rendono un pastone caramelloso di cui non riuscirete più fare a meno.

Come fare in casa il Chongos Zamoranos

Torta al limone messicana

Fra le nostre ricette messicane facili dolci, c’è sicuramente la Carlota de limon, comunemente chiamata anche il Tiramisù messicano a base di limone. Invece che i savoiardi si utilizzano dei particolari wafer e un sacco di latte condensato. Il tono fresco del limone la rende una ricetta che spacca anche d’estate.



Come fare la Carlota del Limone.

Cocktail Messicano: Gomichela

Questa vi sembrerà una ricetta molto bizzarra, ma la Gomichela è realtà. Si fa con la birra e qui ci si aggiungono anche degli orsetti gommosi, perché no?

La ricetta del cocktail messicano con gli orsetti gommosi.

