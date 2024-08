Il pollo fritto è una religione, soprattutto con queste ricette

Quando si parla di pollo fritto ognuno ha la sua ricetta preferita, tramandata da nonne e parenti. Ogni paese ha una sua versione e i suoi segreti: in America il latticello, in Asia la doppia frittura, e poi è meglio usare le cosce o le alette? Una sola cosa conta in realtà, dalla ricetta americana fino a quella taiwanese, il pollo fritto deve essere croccante e iper-calorico al punto giusto.

E con queste ricette, potrai trovare ogni volta un modo diverso per mangiare il pollo fritto, viaggiando da una versione di un paese all’altro, senza muoverti dalla tua cucina.

Videos by VICE

Ricette con pollo fritto: Pollo fritto super-croccante

Partiamo dalle basi: una ricetta classica all’americana, il segreto è la tintura nel latticello che rende la frittura croccante fuori e deliziosa dentro. Provare per credere!

La ricetta del pollo fritto super croccante



Bocconcini di pollo fritto thai

Anche in Asia non si scherza sul pollo fritto, con questa ricetta speziata e agrodolce vi sentirete subito in un mercato di Bangkok. La lista di ingredienti è spaventosamente lunga, ma con un po’ di pazienza mangerete un classico street food thailandese, senza spendere i soldi dell’aereo.

La ricetta dei bocconcini di pollo fritto thai

Pollo fritto in padella Kung Pao

Dalla Thailandia si passa alla Cina: una preparazione deliziosa in uso nella regione del Sichuan, famosa per la sua cucina super-piccante, proprio come questa ricetta di pollo fritto. Non dimenticarti di munirti di un buon wok e di una fiamma altissima.

La ricetta del pollo Kung Pao

Pollo fritto con burro al miele

Questa ricetta arriva dritta dritta da Chicago, dove oltre a friggere il pollo, ci mettono anche una dose di burro e miele da galera. Passa oltre se non sei pronto a un’esperienza hardcore.

La ricetta del Pollo fritto con burro al miele

Buffalo Wings di Pollo

Come s’intuisce dal nome, questo ricetta viene direttamente da Buffalo negli Stati Uniti. Per questo piatto si utilizzano solo le ali del pollo, che vengono fritte e poi ricoperte da una salsa all’aceto, pepe di Cayenna e burro fuso. Ricordati di servirle insieme a sedano e/o carote crude e un’abbondante dose di salsa ranch dove immergere le alette fritte.

La ricetta delle Buffalo Wings di Pollo

Chicken nugget fatti in casa

Con questa ricetta potrai ricreare le famose crocchette di pollo del McDonalds nella tua cucina. Ti basterà partire dal pollo macinato, ti stupirai di quanto è semplice realizzarle. Dopo averle provate non vorrai più tornare a provare quelle del fast food.

La ricetta dei Chicken nugget fatti in casa

Gua Bao con Pollo fritto

Un altro modo di rendere la panatura del pollo croccante? Fatelo riposare dopo averlo impanato. Questo è solo uno dei segreti svelati in questa ricetta del Gua Bao di Taiwan con Pollo fritto marinato con la birra.

Guarda la video ricetta qui.

Pollo Fritto Gluten Free Speziato

Infine, una ricetta per i celiaci con zero farina ma tante spezie come il pepe di Cayenna, la paprika affumicata e il coriandolo, da mangiare accompagnata ad una bella pannocchia imburrata. E dopo coma sul divano.

La ricetta del pollo fritto gluten free



Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.