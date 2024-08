Le migliori rime del rap italiano contro Salvini

Nostro malgrado, Matteo Salvini è l’uomo del giorno. Ok, l’uomo dell’anno. Ieri la Lega, il partito da lui guidato, si è affermato come prima forza politica in Italia alle elezioni europee, e questa non è una buona notizia se sovranismo e xenofobia non fanno per te.

Ma la politica si fa nella vita di tutti i giorni, non soltanto alle urne, e la musica non è esclusa: per questo, abbiamo preparato una lista dei nostri versi preferiti su Salvini scritti dai rapper italiani. Si va da una splendida similitudine sentimental-secessionista di Rocco Hunt allo stiloso bragging di Ghali, dalla nostalgia di un’Italia diversa evocata da Don Diegoh al futuro multicolore predetto da Tommy Kuti.

L’odio manda in para, quindi resisti e usa l’amore.

Rocco Hunt, “Se Mi Chiami”

“Sono contento che è finita quella storia con lui / Tu che fingevi di amarlo come Salvini col Sud”

Principe, in “Odia Gli Indifferenti” di DJ Fastcut

“Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso / Salvini sappia che a Piazzale Loreto c’è ancora posto”



Nayt, “Se non rappo”

“Vorrei che Matteo Salvini fosse costretto a emigrare / Non posso dire queste cose in un disco ufficiale”

Ghali, “Dende”

“Chi è il migliore? Dillo, tu mi batterai / Il giorno che vedrai Salvini ai miei live”

Nitro, “VLLBLCK”

“La storia dell’uomo nero / Ora porta spavento ai bambini / È l’effetto Salvini”

Tommy Kuti, “Politica”

“Salvini c’hai rotto le palle / Sono un fratello d’Italia / Attraverso il mare, cappello di paglia / Ho preso una laurea / Mentre guardi Temptation Island”

Don Diegoh & Macro Marco, “Sigarette Morbide”

“Da prima che ascoltassi il primo EP dei Cor Veleno / Lontano dall’Italia di Salvini, di Sanremo / A inseguire i sogni con il culo sopra a un treno”

Microspasmi, “Segni”

“Fosse un disegno preciso lo capirei / Se tacesse Salvini e rappasse ancora Mc Eiht”

