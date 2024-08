Porzioni: 1

Ingredienti per il riso fritto

90 g di riso bianco

226 g di pancetta, tagliata a cubetti e marinata nella salsa Chinatown (qui sotto troverete come prepararla).

1 cipollina, tagliata a fette

90 g di cime di broccoli, sbollentati e tagliati a pezzi

1 uovo sbattuto e spezzettato

1 pizzico di zenzero sottaceto, tagliato a pezzettini

1 pizzico di peperoncino a scaglie

1 cucchiaio di arachidi

54 ml di olio di canola (o extravergine d’oliva)

Per la salsa Chinatown:

944 ml di salsa hoisin

400 g di zucchero

2 cucchiai di cinque spezie cinesi

470 ml di salsa di soia

720 ml d’aceto di riso

235 ml di olio di sesamo

20 spicchi d’aglio, schiacciati

Cipollotti tagliati a pezzettini, qualche mazzetto

Preparazione Riso fritto con pancetta

1. Inizia dalla pancetta. Unisci insieme tutti gli ingredienti delle salsa Chinatown e rovescia pian piano lo zucchero.

2. Mescola finché non si è disciolto. Incidi la pelle della pancetta e versa tutta la salsa sopra alla carne.

3. Lascia marinare per 3 giorni prima di arrostirla nel forno, sopra un letto di cipolle tagliate a fette. a 160°. Lasciala cuocere bene, fuori e dentro. Togli poi la pelle, aspetta si raffreddi e tagliala a cubetti.

4. Passa al riso.

Usa un cuoci riso elettrico (se lo hai), o procedi comunque a cucinarlo come faresti tu di solito.

5. Ok, adesso si passa al lato ‘speciale’. Prendi il riso e disponilo uniformemente su di una teglia, che metterai poi in frigo. Non appena il riso è fresco, rimuovilo dal frigo e riponilo di fronte a un ventilatore (lo asciugherà ancora di più). Durante questo passaggio ricordati di agitare regolarmente la teglia, per smuovere ogni chicco e permettere un’asciugatura migliore. Attenzione, NON FARLO SECCARE. Se si secca poi, dopo averlo fritto, ti romperà almeno un dente. E questo non è speciale, è tragico.

6. Scalda due cucchiai di olio in una pentola. Versa quindi i pezzettini di pancetta e scottali. Condisci leggermente. Dovrai ottenere la perfetta caramellatura della carne, che risulterà dorata e divina. Ok, poi potrai aggiungere altri 2 cucchiai di olio.

7. Ora cospargi il riso nella pentola. Rompi tutti i grumi che si formeranno, cerca di amalgamare bene tutti gli ingredienti presenti nella pentola. Anche qui, mi raccomando, dovrai raggiungere la perfezione della caramellatura del riso. Se pensi il riso abbia assorbito troppo olio, aggiungine altro. Ma solo se ce n’è bisogno.

8. Quando credi di aver raggiunto il perfetto grado di frittura, aggiungi i cipollotti, i broccoli, lo zenzero e le scaglie di peperoncino al mix, continuando a cuocere finché i broccoli ti sembrano pronti (usali come indicatore principale).

9. Ora puoi versare tutto il una ciotola grande, rimestando bene il tutto. Aggiungi gli arachidi e altri pezzi di cipollotti, di uova e, ovviamente, una bella passata di salsa BBQ cinese.

10. Prenditi del tempo per assaporarlo piano, godendoti ogni singolo morso.