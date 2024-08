L’amore oltre la morte: i riti funebri dei Toraja

Per la maggior parte di noi, parlare della morte è un tabù—ma non per la popolazione dei Toraja, abitanti delle suggestive montagne nella provincia del Sulawesi Meridionale, in Indonesia: per loro, è un compito che dura tutta la vita, perché la morte non è affatto un addio definitivo. I Toraja imparano da bambini ad accettarla come parte della vita, e quando una persona cara muore, i Toraja la trattano semplicemente come se fosse malata (Toma Kula). Cibo, acqua e persino sigarette sono offerte alla Toma Kula ogni giorno, perché si ritiene che lo spirito resti vicino al corpo e voglia ricevere attenzioni.

Il corpo senza vita è conservato e curato nella tongkonan, abitazione tradizionale dei Toraja. I cadaveri restano lì per diversi mesi, in alcuni casi per decenni, finché la famiglia non può permettersi un funerale degno e programmare la cerimonia. Nel frattempo, si usano piante essiccate per neutralizzare l’odore della formalina.

L’ultimo respiro di un bufalo d’acqua sacrificato durante la processione funebre (Rambu Solo) segna la morte ufficiale di una “persona malata.” Solo allora l’anima del defunto viene trasportata a Puya, la versione dei Toraja del paradiso. Più bufali sono sacrificati, più sarà in salute la famiglia e più l’anima del morto viaggerà rapidamente verso Puya. Là, si ricongiungerà con Dio e vivrà una vita ultraterrena serena, mentre senza il sacrificio dei bufali, l’anima non riuscirebbe a trovare la sua strada. Stando all’Aluk To Dolo—l’insieme delle credenze ancestrali dei Toraja—il numero di bufali sacrificali suggerito è 24 per la maggior parte delle caste, benché il numero esatto sia poi sancito dal capo locale e discusso insieme alla famiglia. Alcuni ospiti portano altri bufali come dono. È legge non scritta della cultura Toraja che le famiglie ripaghino un bufalo ricevuto al funerale successivo.

Alcuni parenti fanno visita a Nene’ Tiku, morta tre giorni prima, all’età di 106 anni. Foto di Claudio Sieber

La processione funebre di una famiglia di bassa casta può costare intorno ai 50.000 dollari, ma per le caste più alte il conto può andare dai 250.000 ai 500.000. I familiari stretti della persona defunta dovrebbero contribuire con almeno un bufalo sacrificale, che può costare 10.000 dollari come 40.000 al mercato del bestiame. Il prezzo dipende dalla qualità della pelle, dalla lunghezza delle corna e dal colore degli occhi dell’animale. Un funerale si misura per numero di bufali: ecco perché richiede spesso molto tempo per essere organizzato.

La cerimonia dura 3-5 giorni, e si conclude con la sepoltura della persona morta in un mausoleo o in una tomba di pietra. Ma non finisce lì. Il clan si ritrova ogni anno o ogni tre per un rituale noto come Ma’nene, che tradotto significa “cura degli antenati.” Durante questo periodo, i morti sono trasportati fuori dalle loro tombe, lavati e ornati di nuovi indumenti, infine riportati nelle tombe. Anche i parenti più lontani vengono in visita per l’occasione e condividere racconti durante un banchetto, onorando le persone care.

Scorri per vedere le foto dei rituali funebri unici al mondo dei Toraja.

Ribka Tanduk Langi è morta due mesi fa all’età di 53 anni per complicazioni al fegato. Il suo secondo genito di otto figli, Yari, dice che il funerale è previsto tra un anno. Immagine di Claudio Sieber

Come viene conservato il Toma Kula’. Risvan Patale non riesce a dire addio alla madre Esther Paseru, morta tre giorni prima, per infarto. A differenza delle norme occidentali, i Toraja trattano i cari defunti come se fossero malati, anziché morti. Foto di Claudio Sieber

Clara tiene in braccio la sorella Arel, morta quando aveva sei anni. Foto di Claudio Sieber

Tra i rituali tipici della cultura Toraja c’è anche la cura e la vestizione dei morti. Foto di Claudio Sieber.

Questo cerimonia funebre Rambu Solo ha visto la partecipazione di 800 invitati ed è durata cinque giorni. Foto di Claudio Sieber

Più è alto il numero di bufali sacrificati, più in fretta l’anima del defunto viaggerà verso Puya, il paradiso. Foto di Claudio Sieber

Durante la cerimonia di Rambu Solo, la famiglia prepara il corpo per la sepoltura. Foto di Claudio Sieber

Dopo un funerale di quattro giorni, i familiari trasportano la salma verso il mausoleo. Foto di Claudio Sieber

Il rituale del Ma’Nene inizia con la pulitura del morto e il cambio dei vestiti. Foto di Claudio Sieber

Quattro cugini salutano un parente morto 10 anni prima per una malattia. All’epoca, non c’erano strade asfaltate nell’area montuosa di Toraja, e non era stato possibile portare il bambino in tempo all’ospedale. Foto di Claudio Sieber

Dopo il rituale di Ma’Nene, i parenti onorano i morti dando loro gli oggetti che amavano in vita, come occhiali e borsette. Foto di Claudio Sieber

Ma’Nene è sempre una buona occasione per i più giovani in una famiglia per conoscere i propri antenati. Foto di Claudio Sieber

Le bare colorate sono riesumate per il rito di Ma’Nene, e poi rimesse al loro posto. Foto di Claudio Sieber