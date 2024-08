Le guardie del supermercato che chiudono un occhio su chi ruba da mangiare

Con il costo dell’energia in rapida ascesa, l’inflazione che sale e gli stipendi che restano quelli che sono, non è stato un inverno facile per la cittadinanza del Regno Unito. C’è chi ha dovuto scegliere tra vitto e alloggio, ma c’è anche chi ha dovuto adottare metodi non proprio legali per sopravvivere—tipo il taccheggio.

Rubare nei supermercati è sempre stata un’attività molto diffusa, ma durante l’attuale crisi è diventata ancora più comune. Dal formaggio e la carne ai pannolini e lo shampoo, in UK il fenomeno del taccheggio è aumentato del 21 percento tra marzo 2021 e marzo 2022, secondo l’Istituto di Statistica inglese. Non sorprende, in un momento talmente drammatico che i banchi alimentari non riescono a dare da mangiare a tutte le persone bisognose.

In Italia, uno studio simile condotto dall’Università Cattolica nel 2021 ha rilevato che i supermercati, ipermercati e discount sono i luoghi in cui avvengono più episodi di questo tipo e che il 39 percento degli operatori Retail & GDO intervistati ha registrato un aumento dei cosiddetti “furti di necessità” nel 2020.

In UK, se vieni beccato a fregare qualcosa dagli scaffali, rischi la messa al bando dal supermercato, una multa o addirittura la galera se ti va molto male. Ma se non ti beccano? Perché ci sono alcune guardie, che sarebbero addette ai controlli, che trovano molto ingiusto punire duramente chi è costretto a rubare durante una crisi come questa.

Mike (nome di fantasia, come tutti gli altri di questo articolo) lavora per una delle più grandi aziende di sicurezza del Regno Unito. Esercita in alcune delle maggiori catene di supermercati del paese, e si è spesso trovato a chiudere un occhio davanti a chi rubava cibo. “Proprio non mi piace chiamare la polizia e fermare i taccheggiatori da quando le bollette sono aumentate,” dice. “Se una persona non può permettersi di scaldare casa, come faccio a impedirle di rubare qualcosa da mangiare? I prezzi sono letteralmente raddoppiati—cibo, elettricità, affitti. Non voglio che nessuno muoia di fame.”

Poi prosegue: “C’è gente con figli affamati. Quando vedo qualcuno che nasconde articoli essenziali nel passeggino o nella borsa o che non passa metà spesa alla cassa automatica, non ho proprio la forza di intervenire. Chi ruberebbe il latte in polvere senza averne davvero bisogno?”

Mike dice che è più facile ignorare chi ruba durante i weekend perché la polizia ha più da fare altrove. “Non credo che si rubi da mangiare per divertimento,” aggiunge.

Nick, un’altra guardia, concorda. “Ci sono persone davvero disperate. Mi spezza il cuore vedere gente che ruba cose che evidentemente servono ai propri figli. La roba da comprare è così tanta e costa così tanto. Mettila così: non presto attenzione a chi ruba cose da mangiare e da bere. Dobbiamo tutti vivere.”

Carl, ex-guardia oggi proprietario di una ditta di vigilanza che lavora principalmente con supermercati UK, dice che è anche difficile individuare un taccheggiatore. A volte il gioco non vale la candela, specialmente considerando che molte guardie vengono pagate pochissimo a loro volta. “È capitato che un ladro ci aggredisse e ci facesse seriamente male,” dice. “So di guardie che sono state accoltellate in servizio. Quando sento cose del genere durante una crisi del costo della vita, naturalmente mi fa propendere di più per chiudere un occhio… La gente è disperata, punto e basta. E io non mi voglio mettere in mezzo. E poi, per legge, non possiamo inseguire nessuno fuori dal negozio.”

Ho chiesto a Carl cosa succederebbe se una guardia venisse colta in flagrante dal direttore del supermercato mentre ignora un furto. “Se non fermassimo nessuno, verremmo licenziati in quattro e quattr’otto. È difficile mantenere il giusto equilibrio… Fidati, mi è capitato di piangere guardando lo scontrino del supermercato, quindi empatizzo davvero con chi ruba quest’inverno.”

Tim, che fa la guardia in un supermercato della grande distribuzione, aggiunge che “è molto difficile dimostrare se stiamo chiudendo un occhio oppure no, specialmente se non si tratta di taccheggiatori già conosciuti nel negozio. Come dovremmo distinguere un ladro da un normale cliente, quando ci sono così tante persone che lo fanno? Oggigiorno la maggioranza delle persone ruba uno o due articoli quando fa la spesa per tentare di risparmiare qualcosa, e io non la biasimo. Ho amici che fanno lo stesso.”

Per contrastare l’aumento degli episodi di taccheggio, alcuni supermercati in Galles hanno adottato un programma che dovrebbe far diminuire gli arresti. Invece di chiamare la polizia, infatti, segnalano chi ruba ai banchi alimentari e alle organizzazioni caritatevoli della zona.

Carl resta scettico su questo metodo. Se i banchi alimentari rappresentassero una soluzione semplice, la gente non si metterebbe a rubare. “Abbiamo discusso tra noi di questi programmi,” dice. “Sembra un modo per alleviare il peso di individuare chi ruba sulle nostre spalle, ma non è così. Le aree più a rischio di un supermercato, come le corsie del cibo per bambini e degli alcolici, non vedranno alcuna riduzione dei furti con questo programma. I banchi alimentari hanno abbastanza prodotti per bambini? No. Forniscono alcol agli alcolisti? No.”

“Quindi, mi sentirò ancora in colpa a beccare chi ruba articoli essenziali? Sì. Continuerò a chiudere un occhio? Certamente.”

È chiaro che programmi e incentivi curati dal governo si rivelano drasticamente inadeguati a offrire il sostegno economico che le persone necessitano. In un momento in cui gli affitti sono fuori controllo e i sussidi sono al minimo degli ultimi 40 anni (con l’inflazione, al contrario, al massimo), qualche banco alimentare e istituto caritatevole non basterà a riparare il danno causato da più di un decennio di misure di austerità.

“Siamo tutti pedine in un gioco e soffriamo tutti la crisi del costo della vita,” conclude Mike. “Che tu sia il ladro o la guardia, resti sempre nella merda.”