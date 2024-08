I Sagittario sono dei so-tutto-io che fanno gli ottimisti sempre nel momento sbagliato

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

Dite a un Sagittario che è un “so-tutto-io”: sorriderà orgoglioso e replicherà: “Be’, in effetti ne so abbastanza. Mi spiace che questo ti metta a disagio.” È che non hanno idea di quanto risulti fastidioso quando vogliono sembrare i più intelligenti di tutti (ovvero praticamente sempre).

Quando un sagittario si fa prendere dall’entusiasmo per un’idea pseudofilosofica, non riesce a smettere di parlarne. Perde completamente il controllo del contesto e va avanti all’infinito, senza curarsi delle nostre risposte monosillabiche atte a segnalare che è ora di cambiare discorso.

Non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello di risultare paternalisti e sminuenti: magari avete già letto il libro che vi stanno consigliando—ma loro non lo sapranno mai! Non si sono mai presi la briga di chiedervelo perché si sono fatti prendere dalla foga di spiegarvelo per filo e per segno.

Il sagittario è ottimista sempre nel momento sbagliato, e può far impazzire di rabbia i suoi amici cercando lati positivi dove non ce ne sono. A volte, uno stronzo è uno stronzo: per quanto sia brutto rendersi conto che una persona è pessima, un amico può aiutarti con la compassione, con una battuta amara o condividendo una storia simile. Ma questo tipo di supporto è troppo triste per un sagittario! Tutto deve essere trasformato in un momento di insegnamento nella tua audace ricerca dell’autorealizzazione e dello sblocco dei tuoi pieni poteri. Non solo questo può diventare noioso, ma tutti questi discorsi sull’imparare ad attrarre cose più positive possono trasformarsi in un modo per addossare la colpa alla vittima.

Molti sagittario si perdono queste sfumature quando tentano di consolare gli amici, e poi si offendono quando non sono la prima persona a cui ci si rivolge nei momenti difficili. “Perché non sei venuto da me? Io so tutto su questo argomento!” implorano, ed è difficile spiegargli che tendono troppo facilmente a farti la predica. A volte non ci servono consigli; vogliamo solo sapere che anche gli altri sono rimasti scottati almeno una volta, che l’hanno superato e che ora stanno bene.

I sagittario non sanno essere diplomatici. Pensano che sia un dovere correggere le persone che secondo loro stanno facendo una scelta sbagliate. Illuminare gli altri li fa godere così tanto che potrebbe essere definito un fetish. Questo è un altro motivo per cui amici, partner e famigliari non si rivolgono ai sagittario quando le cose si mettono male. Vogliono empatia, non un atteggiamento tipo “io ho tutte le risposte e tu no.”

Al lavoro, i sagittario spesso se la prendono con il capo perché non ha la giusta filosofia da leader. E il boss se la prende con i sagittario perché dirottano le riunioni con lunghissime dispute irrilevanti per il lavoro, o si prendono le ferie durante la settimana più dura perché è quando un certo guru fa un ritiro che non si possono assolutamente perdere, o trattano i colleghi con superiorità quando fanno errori del tutto comprensibili.

In amore, il sagittario fa fatica a capire che l’altra persona è un essere umano. Tende a rifare sempre le stesse conversazioni, pontificando sulle imperfezioni del partner ma reagendo con ostilità quando gli vengono fatte notare le sue. Il sagittario pensa che basti conoscere la teoria, ma il partner si aspetta anche la pratica.

L’elemento del sagittario è il fuoco e lo scoppiettio di un falò funziona alla perfezione per simboleggiare chi è nato sotto questo segno. La passione per la verità e la conoscenza è la fiamma che anima il sagittario. Ma bisogna stare attenti a giocare con il fuoco: il sagittario può farsi prendere dall’entusiasmo e alzare la fiamma così tanto da bruciare chi gli sta intorno.

Il sagittario è guidato dal pianeta Giove, e ci sono un sacco di storie su come Zeus abusasse del proprio potere e della propria onnipotenza; una delle più diffuse parla della Principessa Leda, una donna famosa per la sua bellezza. Con un piano intricato, Zeus si trasforma in un magnifico cigno e finge di scappare da un uccello rapace, poi si accoppia con Leda e la mette incinta. Così Leda diventa madre di due semidei che causano diversi problemi a quello sconsiderato, impulsivo e arrapato del loro papà. Come Zeus, il sagittario è propenso ad autosabotarsi e a rendere la propria vita più difficile usando male la propria saggezza e il proprio potere, specialmente scegliendo di soddisfare le proprie voglie invece di guardare al quadro più ampio.

Il mese del sagittario cade nella stagione più schifosa dell’anno, quando l’autunno diventa inverno. Ma il sagittario ama trovare il lato positivo e capire come trovare un po’ di gioia nonostante il tempaccio e la generale tristezza che pervadono il mondo.

Nell’emisfero nord, la stagione del sagittario coincide con quel periodo dell’anno in cui tutti compriamo le stelle di natale da regalare durante le vacanze. Il fiore rosso acceso però ha bisogno di un clima caldo per prosperare, quindi viene coltivato nel sud e spedito a nord con spese considerevoli. Con questa metafora voglio indicare quanto il sagittario ci tenga ad accendere un fuoco, a portare luce e calore nell’oscurità. Ma i fiori colorati non possono cambiare il fatto che fuori è tutto grigio e freddo. A volte, un sagittario deve accettare il mondo reale—e i sentimenti reali delle persone diverse da loro—invece di tentare di coprire le difficoltà con la maschera dell’ottimismo.

