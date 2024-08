Porzioni: 1 ciotola

Preparazione: 5 minuti

Totale: 40 minuti

Ingredienti salsa tomatillo

6 tomatillo, sbucciati e lavati

1/2 cipolla bianca tagliata in quarti

4 spicchi d’aglio (non sbucciati)

3 peperoncini serrano

1 manciata di coriandolo

Succo di 1 lime

Sale q.b.

Preparazione

Scalda il forno a 230°C.

Prendi una teglia e disponi in uno strato uniforme i tomatillo, l’aglio e i peperoncini.

Lasciali in cottura per circa 30 minuti, finché non si bruciacchiano.

Trasferiscili quindi in un mixer, aggiungi il coriandolo e il succo di lime e passa tutto insieme fino a completa amalgamazione.

Condisci con il sale.