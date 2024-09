Selena Gomez ha campionato i Talking Heads

Selena Gomez è una di quelle figure incredibilmente famose di cui però non so davvero nulla. Non saprei dire il titolo di una sua canzone, credo che c’entri qualcosa con la Disney, ha sicuramente avuto una storia con qualcuno che invece conosco (Bieber?). So che fa pop, e che piace un sacco a un sacco di gente piuttosto diversa da me, sia a livello anagrafico che di gusti. Ma non che non mi prenda bene per ciò che esce dal fantastico mondo patinato del pop americano, soprattutto dato che Lorde aka Randy Marsh sta per pubblicare un disco che probabilmente non sarà affatto male, Katy Perry ha deciso di farsi cucinare viva dai Migos e il Justin nazionale si è attaccato come una gloriosa patella al carrozzone-Despacito.



Ora, Selena Gomez ha fatto un pezzo che si chiama “Bad Liar” e campiona i Talking Heads. E neanche “This Must Be the Place (Naive Melody),” che è quella tutta presa bene che vostro padre continua a mettere su ogni volta che gli date una connessione internet in mano da quando ha scoperto cosa sono YouTube e Spotify. Campiona quel gioiello di post-punk minimalista che è “Psycho Killer,” e nello specifico la storica linea di basso di Tina Weymouth. E dai, c’è da dire che il risultato finale non fa troppo schifo. Si fa ascoltare, è innocuo, resta in testa. Funziona.



Billboard dice che la Interscope, etichetta della Gomez, ha fatto sentire la canzone a David Byrne, che ha dato il suo ok per l’uso del pezzo. Quindi dovremmo essere tutti felici, dato che David Byrne è felice. Mi dispiace pensare che David Byrne possa essere triste, mentre tira fuori dal suo cervello pensieri geniali come è solito fare. Saperlo felice che Selena Gomez usi un suo pezzo in una hit pop non fa che tranquillizzarmi e farmi immaginare un futuro distante in cui la musica è un calderone unico in cui tutti campionano tutti e ci si dà un sacco di pacche sulle spalle.



