Un po’ di sex worker parlano dei loro clienti più ricchi

Con tutti i progressi che ha fatto la società nei trent’anni che ci separano dall’uscita di Pretty Woman—un film che tuttora molti hanno come unico riferimento sul sex work—siamo ancora sorprendentemente indietro quando si tratta di comprendere la moltitudine di lavori che rientrano sotto l’ombrello del sex work, quanti di questi implicano effettivamente l’atto sessuale (non molti), quanto talento ci vuole per avere successo (molto) e ogni quanto capita di avere come cliente persone particolarmente ricche (nel gergo “whale”, balena) tipo il personaggio interpretato da Richard Gere (non molto spesso).

Ma “non molto spesso” non equivale a “mai”. Per saperne di più, ho intervistato alcune delle persone di maggior successo del settore americano e britannico.

Catjira. Foto per concessione del soggetto

CATJIRA, PERFORMER PER ADULTI, MODELLA DI PLAYBOY, CAMGIRL E COSPLAYER, LAS VEGAS

VICE: Ciao Catjira! Qual è la cifra più alta che un cliente ha speso per te?

Catjira: Bella domanda, ma penso che risalga a quando avevo appena iniziato. Avevo fatto abbastanza soldi da comprarmi una casa tutta per me, quindi facevo spettacoli in cam da una casa vuota. Lui l’ha notato, visto che ci parlavamo spesso, così ha deciso di arredare completamente casa mia. Mi ha mandato letteralmente ogni cosa. Tutti i mobili, la specchiera per truccarmi, le tappezzerie. Ha comprato tutto lui. Deve aver speso più di 10mila dollari. Mi sono portata un po’ di quelle cose anche nella mia nuova casa.

Sembra proprio una gran gentilezza! E una gran comodità. L’hai mai incontrato di persona?

No! È stato davvero generoso.

Quali altri doni costosi hai ricevuto nel corso degli anni?

Ricordo quando mi si è rotto il computer e un iscritto alla mia cam mi ha mandato un voucher per andare a prendere un MacBook nuovo all’Apple store per continuare a lavorare. Quello è successo due volte! Ho anche ricevuto orecchini YSL e tonnellate di biancheria Agent Provocateur e Honey Birdette, che costa un sacco di soldi ma è anche molto utile sul lavoro.

E invece gente che ha pagato un sacco di soldi per i tuoi contenuti?

Una volta ho messo l’opzione di poter comprare un video personalizzato con la fantasia cosplay del cliente, prezzo di listino 6000 dollari. Non mi aspettavo che qualcuno lo comprasse davvero. Ma un giorno qualcuno l’ha fatto! Adoro la produzione video, quindi mi sono impegnata un sacco per azzeccare ogni dettaglio e ho aggiunto un sacco di extra. Mi sono divertita un casino! — @catjiraTV

Goddess Jasmine Mendez. Foto per concessione del soggetto

GODDESS JASMINE MENDEZ, FINDOMME, NEW ENGLAND

VICE: Nel corso degli anni in cui hai lavorato come findomme, quanto pensi di aver guadagnato più o meno?

Goddess Jasmine: Oh, non lo so, ma di sicuro diversi milioni. Abbastanza per comprarmi tre case soltanto con i proventi della dominazione finanziaria. In media faccio circa tra i 2000 e i 5000 dollari al giorno, quindi me la cavo bene.

Impressionante. Raccontaci dei clienti che hanno pagato le cifre più alte.

La mia transazione più alta è stata con un tizio dell’esercito che ha venduto casa e mi ha mandato 50mila dollari tutti in una volta. A parte quello ho un sottomesso che ogni tanto viene a trovarmi da Tokyo e che una volta mi ha dato 20mila dollari in contanti dopo averlo portato in giro per Times Square al guinzaglio, e ho un dottore che mi paga circa 40mila dollari all’anno. Un giorno stavo facendo shopping in un centro commerciale e uno sconosciuto è venuto da me e mi ha chiesto se poteva pagare tutto quello che avevo comprato—siamo finiti per passare la giornata insieme e mi ha comprato un sacco di cose costose, tra cui una collana da 10mila dollari.

Foto per concessione di Goddess Jasmine Mendez

Quanto devi lavorare?

Oh, non è facile. Ma io sono una lifestyle domme [una che vive come dominatrice 24 ore su 24, non solo per lavoro] quindi è difficile separare il lavoro dalla vita normale, tendono a fondersi.

Sei mai stata portata in qualche viaggio esotico?

Una volta un sub mi ha dato accesso alla sua carta di credito e mi ha detto di prenotare una vacanza per me e il mio fidanzato dei tempi alle Bermuda, tutto pagato. Mentre eravamo là in cambio voleva foto di noi che ci baciavamo e facevamo sesso e continuava a mandarci sorprese in camera, tipo champagne e fragole. In totale gli è costata circa 26mila dollari—ma ci siamo divertiti tutti un sacco, lui compreso! — @laughinglatina

NAOMI COLLINS, ESCORT E PROPRIETARIA DELL’AGENZIA DI ESCORT ENNVY, LONDRA

VICE: Ciao Naomi! Parlaci del tuo cliente più spendaccione.

Naomi Collins: Era uno ai piani alti nel settore dell’aeronautica. Ha iniziato da cliente normale, pagandomi 200 sterline a sessione, ma presto ho iniziato a incontrarlo più volte a settimana. Una sera mi ha invitata a cena e mi ha portato in un ristorante molto di classe. Chiacchierando, mi ha chiesto se ero stabile economicamente. A quel punto le cose sono cambiate.

Cos’è successo?

Be’, gli ho detto che dovevo portare l’auto dal meccanico per un lavoro da più di 2000 sterline. Lui mi ha fatto un bonifico lì sul posto. Da lì in poi ha iniziato a prenotare sessioni lunghe pagandole più del dovuto—il doppio, ma anche di più. È andato avanti così per circa otto o nove mesi.

Ti ha portato anche in vacanza?

Oh sì, ha pagato per i miei viaggi con un’amica a Madrid, Amsterdam e Venezia, tutto compreso in hotel a cinque stelle. Un paio di volte sono andata anche con lui, viaggi da dieci giorni circa, una volta a Dubai e una in Repubblica Dominicana. Per gran parte del tempo lui era occupato con il lavoro, ma non mi sono lamentata visto che venivo trattata da regina nelle migliori spa.

Siete rimasti in contatto?

Sì, lui ha deciso di farsi una famiglia, quindi ognuno ha preso la sua strada. Ma siamo ancora amici. — @ennvyUK

Penny Barber. Foto per gentile concessione del soggetto

PENNY BARBER, AUTRICE DI FILM PER ADULTI, CALIFORNIA

VICE: Lavori nel settore da quasi 20 anni. Chi è che ti ha pagato di più?

Penny Barber: Ce ne sono stati un po’, ma quello che salta immediatamente alla mente è un tizio che ho incontrato in cam proprio nel periodo in cui stavo divorziando dal padre dei miei figli. Quest’uomo è stato generosissimo e ha sostenuto economicamente me e i miei figli durante un periodo molto difficile. Mi comprava qualunque cosa mi servisse, spesso la versione di lusso—utensili da cucina, mobili ed elettrodomestici di fascia altissima. Ha anche comprato dei giochi per i miei bambini. Una volta ci teneva così tanto che io vedessi la sua serie TV preferita che mi ha mandato una nuova TV con annesso lettore DVD e DVD della serie! Mi ha portato a Las Vegas per fare shopping e una volta mi ha comprato anche una collana di rubini.

Si aspettava molto in cambio?

Non nel senso che intendi tu. L’ho incontrato soltanto una volta. C’è un detto nel settore dell’intrattenimento per adulti: chi spende di più si aspetta di meno, e chi spende di meno ha le richieste più assurde e offensive—che ovviamente mi limito a ignorare.

Che proporzione c’è secondo te tra le “balene” e chi spende cifre normali?

Per ogni balena che incontri, ci sono centinaia e centinaia di pesci piccoli. Il lavoro è proprio presentarsi come una persona in grado di attirare l’attenzione di una balena. — @pamperedpenny

Meggerz. Foto per concessione del soggetto

MEGGERZ, FINDOMME DI NEW YORK

VICE: Qual è la cosa più costosa che ti ha mai comprato un sub?

Meggerz: Probabilmente una BMW M3. Sono andata al concessionario, ho scelto l’auto e lui ha pagato sia i 10mila dollari di caparra che tutte le rate mensili.

Hai mai incontrato qualche altro spendaccione?

Oh sì. Un mese ho guadagnato 54 mila dollari da Iwantclips.com e in gran parte venivano da una persona sola. Essendo stata la più pagata del mese, il sito ha stampato un assegno gigante e l’ha esposto agli AVN a Las Vegas di quell’anno.

Quanto diresti che hai guadagnato negli anni?

Di sicuro più di un milione. Ho anche fatto delle vacanze finanziate dai sottomessi—uno ha pagato a me e al mio ragazzo un viaggio in Germania, Turchia ed Egitto, tutto compreso. Ha anche pagato per far fare a me e a un’altra domme vari viaggi. L’unica differenza quando sono andata con il mio ragazzo è che lui ha detto “se ti fossi portata una ragazza vi avrei fatto viaggiare in business class!” — @meggerz

@RoseStokes