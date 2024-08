Shakshuka di pesce

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1-1 ora e mezza

Ingredienti

560 ml di olio d’oliva, più una spruzzata

6 spicchi d’aglio, schiacciati

1 cipolla dorata media, tagliata a cubetti

1/2 jalapeño, senza semi e tritato

14 g di paprika affumicata

6 g di coriandolo in polvere

6 g di cumino in polvere

6 g di zenzero in polvere

6 g di curcuma in polvere

235 g di brodo di pesce

800 g di pomodori pelati interi, schiacciati a mano

80 g di coriandolo, tritato finemente, più 4 g di sole foglie di coriandolo

80 gr di prezzemolo tritato finemente, più 4 g di sole foglie di prezzemolo

9 g di sale, più un po’ a piacere

2 patate a polpa gialla, pelate e tagliate a pezzi da 2,5 cm circa

1 g di pistilli di zafferano

450 g di ceci in scatola, scolati e risciacquati.

45 g di olive verdi schiacciate

12 vongole o vongole veraci

12 capesante

Pepe nero macinato fresco, a piacere

1 limone

Preparazione

1. Scalda a fuoco medio-alto 15 ml di olio d’oliva in una padella grande con i bordi alti medio-alta. Aggiungi cipolle, aglio e jalapeño e lascia soffriggere per 7 minuti. Aggiungi paprika, coriandolo, cumino, zenzero e curcuma e fari tostare per altri 3 minuti. Poi metti i pomodori e il brodo e porta a ebollizione. Riduci il calore della fiamma per mantenere il sobbollire. Lascia cucinare, mescolando di tanto in tanto, per circa 1 ora. Infine, condisci con le erbe tritate e sale.

2. Mentre la salsa cuoce, aggiungi patate, zafferano e 9 g di sale in una casseruola media, dopodiché lascia riposare per 10 minuti. Poi metti circa 450 ml di olio d’oliva a scaldare a fuoco medio. Fai cuocere fino a quando le patate risultano morbide ma non troppo molli, in circa 14 minuti. Scola l’olio (puoi riutilizzare l’olio per altre preparazioni).

3. Aggiungi patate, ceci e olive alla salsa di pomodoro e portare a ebollizione a fiamma medio-alta. Riduci il calore per mantenere il sobbollire e copri con un coperchio. Aggiungi le vongole e fai cuocere fino a quando si aprono, dai 10 ai 14 minuti.

4. Nel frattempo in una padella a parte, scalda a fuoco medio-alto i restanti 15 ml d’olio d’oliva. Condisci le capesante con sale e pepe. Lavorando un poco per volta, fai cuocere le capesante, girandole una volta, fino a cottura, in 2-3 minuti. Trasferisci su un piano e spremi sopra metà limone.

5. Disponi le capesante sopra il brodetto di pesce e cospargi con le foglie di coriandolo e prezzemolo. Condisci con l’olio d’oliva e scorza di limone fresco grattugiato sopra e una spruzzata di limone. Servi immediatamente.