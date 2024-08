Perdi la testa per il Tiny Desk Concert di Thundercat

Su disco, Thundercat si può quasi definire easy listening, anche se più nell’accezione Hall & Oates che Jack Johnson (massimo rispetto per entrambi). Live, tuttavia, la sua tecnica jazzistica si libera e usa gli effetti per trasformare le sue note di basso in praticamente ogni tipo di suono concepibile. Per quanto questa recente performance per la sempre ottima serie Tiny Desk Concert di NPR sia fatta sottovoce, spacca comunque di brutto.

La band di Thundercat, che per l’occasione vede al violino il collaboratore di Flying Lotus Miguel Atwood-Ferguson, jamma con nonchalance sulla base dei pezzi tratti da Drunk. È lecito pensare che sia molto più difficile restare interessanti e contemporaneamente suonare così rilassati, ma, grazie all’effettistica pazza e ai finissimi intrecci sonori, la band ci riesce alla perfezione. Guarda l’intero mini-concerto nel video qua sopra.

Thundercat suonerà dal vivo a Milano per la preview di Jazz Re:Found ospitata da Linecheck Festival, il 25 novembre. Acquista il biglietto sul sito del festival.



