Tutti i clienti che ho avuto nei miei 12 anni da escort uomo

Il sesso vende molto bene. In fatti, nel Regno Unito si stima che siano circa 72.800 le persone impiegate in qualche forma di sex work. I media lo sanno, ed è per questo che le storie sulle lavoratrici del sesso sono molto diffuse. Ma quando questo lavoro è svolto dagli uomini, non se parla così apertamente.

I numeri sugli uomini che lavorano nell’industria del sesso fanno emergere una fotografia ambigua: in passato, alcuni studi hanno suggerito che formassero il 17 percento del settore, mentre altri sostengono che arrivano a meno del 5 percento. Ma data la natura segreta del lavoro, gli accademici fanno molta fatica a farsi un’idea della situazione reale.

DIeci giorni fa abbiamo parlato dei vari tipi di clienti che una escort di 22 anni aveva incontrato durante la sua carriera. Per capire quanto le cose differivano tra quel mondo e quello degli escort uomini, ho parato con Michael—un signore di 58 anni che fa questo lavoro da 12—dei diversi clienti che ha avuto.

CLIENTI CON FETICISMI PARTICOLARI



Avevo un cliente con una passione particolare per la zuppa inglese. Voleva sempre che la usassi per ricoprirlo da capo a piedi. Ogni volta, a letto dovevo mettere tre strati di lenzuola. Un altro aveva una fissazione per i tubi da giardino ad alta pressione. Ne ho avuti due che adoravano l’ortica, quindi mi assicuravo di averne sempre qualche pianta in giardino. Gliela strofinavo addosso.

Attualmente, ho un cliente con il feticcio dei calzini sporchi. All’inizio mi chiedeva di annusare i miei e che glieli mettessi in faccia. Ora mi preparo: ogni mattina, prima di farmi la doccia, mi strofino un paio di calzini sotto le ascelle e li metto in una busta di plastica bella sigillata, pronti per quando lo vedrò. Ne ha addirittura comprati un paio apposta.

CLIENTI CHE VOGLIONO FARE SESSO IN POSIZIONI STRANISSIME



Mi sono fatto la fama di riuscire a scopare in posizioni che la gente non ha mai visto neanche nei porno. Il mio marchio di fabbrica è l’”helicopter fuck”: il cliente è a quattro zampe con la faccia rivolta al muro, e io sono rivolto dall’altra parte, in senso inverso. Posso penetrarlo da dietro, e posso fare un giro di 360 gradi mentre lo faccio. Non è male per una persona di 50 anni avanzati. Mi sono capitati clienti che ne avevano letto tra le mie recensioni e che me l’hanno esplicitamente richiesta.

CLIENTI CON RICHIESTE IRREALISTICHE



Questi clienti se ne escono con richieste così ridicole da essere totalmente irrealistiche. Vogliono fare sesso nei cimiteri, essere umiliati in mezzo a una strada. Alcuni dicono che vogliono fare sesso di gruppo, e mi chiedono: “Quanti uomini riesci a rimediare?” Io dico: “Devono essere tutti escort, no? Spenderai un bel po’.”

CLIENTI DISABILI



I disabili sono una fetta importante del mio lavoro. Mi piacerebbe poterli aiutare ancora di più—hanno i loro bisogni, come tutti. Anni fa avevo un cliente in sedia a rotelle, e mi ha raccontato che una volta aveva chiamato un escort che quando aveva saputo della sua condizione gli aveva sbattuto il telefono in faccia. Mi sono incazzato a sentire quella storia. Se un escort ha un problema con una persona solo perché questa ha qualche tipo di disabilità, allora non può fare questo mestiere.

Ho avuto un sacco di clienti che usavano il linguaggio dei segni—alle volte dovevamo scrivere per comunicare, ma alla fine in qualche modo ce la facevamo. Una volta ho avuto un’esperienza straordinaria, e ho conosciuto i genitori di un mio cliente. Questo tizio—che era connesso a diversi macchinari a causa delle sue disabilità—era stato fregato da diversi escort. Ero molto colpito dai suoi genitori; volevano incontrarmi così da poter stare tranquilli. Prima di fare sesso siamo andati a pranzo tutti insieme, e dopo mi hanno dato un letto a casa loro.

CLIENTI TROPPO ESIGENTI



Ci sono clienti che vogliono trovare alcune cose pronte quando arrivano. Uno teneva un suo scatolone a casa mia, perché era appassionato di cose di pelle. Aveva anche comprato tantissimi sex toy, che teneva lì, perché adorava il fisting. A ogni appuntamento era richiesto anche del popper.

CLIENTI VIP



Questi clienti ricevono un trattamento particolare. Se per esempio devo passare del tempo fuori con uno di loro, negozio una rata speciale. Se vogliono fare una prenotazione a un orario specifico e ho altri appuntamenti, li cancello. Magari mi prenotano per 22 ore, quindi se nel mezzo ho un appuntamento di un’ora mi scuso e lo sposto.

CLIENTI CHE NON SI PRESENTANO

Il problema più grande del mio lavoro è quello dei clienti che prendono appuntamento e poi non si presentano. Ci sono un sacco di persone con cui parlo un sacco dell’incontro, e che poi lo cancellano. Le scuse più comuni includono: “non riesco a liberarmi dal lavoro”, “mia sorella ha avuto un incidente” e, “mi sono sentito male sono all’ospedale.”

CLINTI ALLA PRIMA ESPERIENZA

Nel mio lavoro serve sapersi mettere nei panni degli altri—specialmente se si tratta di clienti alla prima esperienza che sono un fascio di nervi. La loro ansia è comprensibile, del resto sono uno sconosciuto. Penso sempre che sia come la prima volta che la gente si fa un tatuaggio. Anche se sul mio profilo c’è qualsiasi cosa, proprio per tranquillizzarli, e il mio sito è molto dettagliato, sono spaventati. Alcuni pensano che quando li penetrerò per la prima volta farò molto male, ma ovviamente non succede. Sono molto professionale; procedo lentamente e con tutte le accortezze.

CLIENTI DONNE



Circa il 99percento dei miei clienti sono uomini; le donne sono rare. Ma alle volte viene una mia cliente molto snob, che si presenta sempre con del prosecco.

CLIENTI CHE SCAPPANO



Non succede molto spesso. Dicono che vanno in macchina a prendere i soldi, o a prelevare, e non tornano. Di solito gli escort chiedono soldi subito, ma io sono di un’altra filosofia. La vedo così: se offro un’esperienza che supera le loro aspettative, mi lasceranno la mancia. Ma se pagano prima, poi non la lasciano. Funziona come al ristorante: non lasci la mancia prima di poter giudicare il servizio.

CLIENTI SNOB COMPLETAMENTE FUORI CONTROLLO



“Michael, tesoro, vieni da me?” dicono quando mi chiamano alle due di notte. Di solito da qualche quartiere molto ricco. Tu vai là, il posto è un casino, e loro sono completamente fatti. Provano a versarti dello champagne ma lo rovesciano in terra.



