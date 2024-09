Torta al cocco

Porzioni: 8



Ingredienti

Per la torta:





105 g di olio di cocco

384 g di farina

1 cucchiaino di lievito

4 g di sale

450 g di zucchero

114 g di burro, ammorbidito

3 uova grandi

2 tuorli grandi

240 g di crema di cocco zuccherata

184 g di yogurt intero

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

Per la copertura:

due confezioni da 225 g di formaggio fresco, fatto ammorbidire

55 g di zucchero a velo

60 g di acqua, di più se ce n’è bisogno

1 cucchiaio di rum scuro

mezzo cucchiaino di succo di lime fresco

½ cucchiaino di estratto di vaniglia

un pizzico di sale

75 g di scaglie di cocco tostate, non zuccherate, e 100 g di cocco grattugiato, tostato

Procedimento

1. Preriscalda il forno a 160°C. Ungi due teglie a cerniera di 22 cm di diametro con due cucchiai ognuna di olio di cocco. Metti da parte.

2. Setaccia farina, lievito e sale in una ciotola di medie dimensioni. Metti da parte. Usando un frullino elettrico monta lo zucchero, il burro e il restante olio di cocco in una ciotola di grandi dimensioni finché non sono ben amalgamati, circa 3 minuti (sembrerà sabbia bagnata). Aggiungi le uova e i tuorli, uno alla volta, sbattendo bene dopo ogni aggiunta, poi prosegui a montare per altri 2 minuti. Aggiungi la crema di cocco, lo yogurt e la vaniglia, poi il mix di farina, e mixa bene a bassa velocità, semplicemente per amalgamare.

3. Versa l’impasto nelle due tortiere. Scuotile leggermente da lato a lato per uniformare il livello dell’impasto. Inforna per circa 1 ora, o finché la cima della torta è dorata e uno stuzzicadenti, inserito nel mezzo, esce pulito. Togli dal forno e lascia raffreddare nelle teglie per una mezz’ora.

4. Fai girare un coltello sottile intorno ai lati della teglia poi toglili. Lasciala raffreddare completamente prima di glassarla.

5. Prepara la glassa. Usando il frustino, monta il formaggio e lo zucchero a velo a velocità medio-alta finché il composto non diventa leggero e cremoso, circa 3 minuti. Aggiungi acqua, rum, succo di lime, vaniglia e sale finché il tutto non è più amalgamato; versa più acqua, un cucchiaino alla volta, se la glassa è troppo solida.

6. Metti il primo livello della torta su un vassoio e spalmaci sopra la glassa. Appoggia sopra il secondo strato di torta e cospargilo di glassa in cima e ai lati. Spargi qualche scaglia di cocco tostato in cima e premi delicatamente il resto sui lati.

Estrapolata da Hartwood di Eric Werner e Mya Henry (Artisan Books). Copyright © 2015. Fotografie di Gentl & Hyers.

