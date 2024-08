Torta al Bourbon e noci Pecan

Porzioni: 8-10

Tempo totale: 1 ora

Ingredienti per la torta alle noci Pecan

Per l’impasto:

90 g di farina

4 g di zucchero semolato

3 g di sale

100 g di burro, da frigo

45-60 ml di acqua fredda

Per la farcia:

2 uova

4 tuorli

140 g di zucchero

240 g di sciroppo di mais scuro

85 g di burro fuso

42 g di Bourbon

Per ogni involucro d’impasto crudo:

100 g di gocce di cioccolato da mettere sul fondo (scioglile dentro l’involucro dell’impasto prima di procedere con la preparazione)

198 g di noci pecan, da mettere sopra

56 g di farcia, con cui riempire ogni involucro

Preparazione

1. Per preparare l’impasto: mescola assieme farina, zucchero e sale. Taglia a cubetti il burro e aggiungilo al composto secco, quindi utilizza le mani per spezzare il burro nella farina, fino a formare delle briciole grandi come dei piselli, lascia comunque alcuni pezzi di burro più grandi (non dev’essere perfetto). Aggiungi l’acqua fredda, poco per volta, fino a quando l’impasto risulterà umido. Fai una palla, avvolgilo in un involucro di plastica e lascialo raffreddare in frigo per almeno 3 ore.

2. Quando l’impasto ha riposato: preriscalda il forno a 160° C. Stendi l’impasto su una superficie di lavoro generosamente infarinata, poi inseriscilo all’interno di una tortiera da 20 cm, chiudi i bordi e taglia l’eccesso di pasta. Metti in freezer per 10 minuti circa, mentre prepari il ripieno.

3. Sbatti uova, tuorli e zucchero insieme fino a quando risulta un composto omogeneo. Aggiungi gli ingredienti rimanenti e mescola di nuovo fino a quando tutto sarà ben amalgamato. Infine, versa nel guscio di torta.

4. Cuoci la torta a 160 °C per 45 minuti circa.