Fare scorta di frutta di stagione per queste torte estive molto potenti

D’estate non esiste solo il gelato – sebbene la nostra ricetta senza gelatiera non sia male per nulla. Se il dolce ti chiama in qualsiasi stagione e a qualsiasi infernale temperatura, abbiamo una serie di consigli per delle torte estive fresche con della buona frutta di stagione.

Fra dolci americani – rivisitati con poco zucchero – e qualche chicca come la galette di fichi, riusciamo ad offrire al tuo occhio attento una serie di evasioni dai soliti dessert estivi. Ricorda che d’estate pesche e prugne vanno bene su tutto, e i molti frutti rossi come i mirtilli si trovano freschi. Poi ci sono le ciliegie, che in crostate o american pie sono delle vere e proprie benedizioni.

E se vuoi qualche variante di dolce estivo senza frigo vai un po’ più in fondo all’articolo.

Torte estive con frutta fresca: il tortino di Mirtilli e Lavanda

In alcune zone d’Italia i mirtilli si trovano già, se sei fortunato hai un po’ di rovi in pineta che nascondono già questi frutti deliziosi. L’accoppiata con la lavanda, poi, rende questo tortino freschissimo, da mangiare anche a merenda, con 35 gradi all’ombra.

Qui trovi la ricetta del tortino dal colore più invitante di sempre.

Torta americana alle ciliegie

Questa classica “pie” americana ha un po’ meno zucchero del solito, e in compenso utilizza la panna acida con una mole importante di ciliegie. Se riesci a trovare il burro salato, utilizzalo al posto del burro normale.

Tutto su come fare una cherry pie in stile americano

Pudding di pesche, prugne e pane

Non una vera propria torta estiva, ma un bel pudding anti-spreco. Se hai un po’ di pane e non riesci a finirlo, prendi pesche e prugne e fai un ottimo dolce per la colazione, che riuscirà a darti la voglia di uscire dal letto.

Come fare un pudding di frutta e pane

Torta di polenta, ricotta e fichi

La polenta chiama montagna? No, chiama anche questa poderosa torta con ricotta e fichi. Il risultato non è eccessivamente dolce, e se ci aggiungi la crema alla ricotta è sorprendentemente rinfrescante. Una torta estiva che non vedi tutti i giorni.

Come fare una torta con fichi e polenta

Galette piena di fichi

C’è un momento, verso fine estate, che non sai come hai una mole di fichi da smaltire e non sai fisicamente dove metterli. La risposta più sensata è: in una torta. Se quella alla polenta di sopra non ti ha convinto, questa galette abbastanza semplice da realizzare potrebbe rispondere a tutte le tue necessità, e farti discretamente felice.

La ricetta della galette di fichi

Torte estive fresche: due outsider

Panna cotta con frutta di stagione e cannabis light

Non è una torta, lo sappiamo, ma essendo estate ed essendo forse tu riluttante all’idea di usare un qualsivoglia forno, questa ricetta potrebbe rientrare nel concetto di cose dolci fresche da mangiare. La cannabis light è l’elemento in più (che volendo puoi omettere). Qui abbiamo usato le fragole, ma puoi metterci pesche, anguria o qualsiasi cosa di stagione trovi dal fruttivendolo.

La ricetta della panna cotta con cannabis light e frutta

Cheesecake con mirtilli

Anche questo un dolce al cucchiaio, ottima alternativa se non hai voglia di fare un’enorme cheesecake, soprattutto perché c’è solo un brevissimo passaggio in forno.

Tutti i passaggi per una cheesecake senza forno e con frutta

