Il vecchio blog di Travis Scott di quando era soltanto un ragazzino nerd

Travis Scott è il paradigma del “vibe curator”, vocazione che molti dei suoi colleghi hanno preso molto a cuore. Sul palco è una belva senza contegno, per quanto la sua spericolatezza porti spesso ad alcuni incidenti. Visto il suo status ormai di élite, è difficile credere che Travis sia stato un tempo un ragazzino come me e te, che condivideva i propri interessi con la libertà data da un numero inferiore a dieci di visualizzazioni del tuo blog su Blogspot. Le intrepide spie di Reddit sono riuscite a far riaffiorare quello che si crede sia proprio quel blog, datato tra il 2009 e il 2010. Il futuro LaFlame aveva tra i 18 e 19 anni allora, e il suo fervore giovanile veniva espresso con una strepitosa mancanza di vergogna.

Per quanto più avanti a dominare il blog fossero post riguardanti la moda, Travis trovò anche spazio per le sue radici nerd. In particolare, sembrava avere un’ossessione per i robot e la tecnologia, come dimostrano i post dedicati a Star Wars e ai Daft Punk, che ha citato come “ispirazione per la mia musica e per i miei beat anche se il risultato non è neanche lontanamente simile al loro stile”. Questo spiega perché Travis ora usi l’autotune per suonare il più possibile simile a una macchina. Fu qui che tutto iniziò, con un uomo la cui missione non era soltanto amare R2-D2, ma essere R2-D2.

Il suo amore per i circuiti e per le scarpe raggiunge la sua logica conclusione in questo post, che vi presentiamo senza commento qui sotto:

Potreste pensare che abbia scritto male “orgasm”, ma no; intendeva “organism”, nel senso di organismo artificiale. Travis Scott è il futuro della robotica.

In altri angoli del Diario di Jacques Webster, scopriamo che si esaltò con “Sleepyhead” dei Passion Pit un po’ come tutti nel 2010, avendolo scoperto sul blog personale di Kanye West. Ci sono anche foto del giovane Travis con il suo laptop ornato da un adesivo Bob-omb, probabilmente ritratto mentre lavora duramente a un progetto su come sostituire le proprie vene con fili elettrici. Questo significa semplicemente che non importa quanto tu sia nerd, puoi sempre raggiungere grandi risultati. È stato Mewtwo a dirlo, più o meno. Ora vi lascio con questo pezzo di blog motivazionale formattato un po’ a cazzo.

