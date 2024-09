Ho intervistato 46 uomini che hanno tradito. Ecco cosa ho imparato

Il tradimento è una cosa difficile da ammettere per moltissime persone, quindi conoscere i dati reali del fenomeno è quasi impossibile.

Uno studio ti dirà che l’infedeltà si verifica assolutamente nel 70 percento dei matrimoni, mentre un esperto indipendente stimerà con cautela che succede in una percentuale tra il 20 e il 60 di tutte le relazioni. Ad ogni modo, e nonostante le percentuali varino (ancora) un bel po’, c’è un elemento che ritorna in tutte queste statistiche: gli uomini tendono a tradire più delle donne.

Videos by VICE

La professoressa Alicia M Walker studia le relazioni intime, la sessualità e l’infedeltà e nel 2017 ha pubblicato un libro intitolato The Secret Life of the Cheating Wife, risultato di uno studio durato un anno sulle relazioni extraconiugali delle donne. Il suo libro successivo si intitola Chasing Masculinity: Men, Validation and Infidelity, ed è basato su interviste con 46 uomini che usavano il sito di appuntamenti Ashley Madison per tradire le persone con cui erano impegnati ufficialmente.

VICE ha parlato con Walker delle sue ricerche.

VICE: L’ha sorpresa che questi uomini fossero disposti a parlare con lei, considerata la natura segreta delle loro azioni? Alicia M Walker: Da quel che ho capito, quando partecipi a qualcosa di così segreto, l’opportunità di parlare con qualcuno che rappresenta un punto di vista esterno senza pregiudizi è invitante. A un certo punto dell’intervista, ogni persona con cui ho parlato mi ha svelato chi era, ha parlato dei suoi social media, del suo lavoro e via dicendo. Ogni essere umano vuole sentirsi considerato, penso.

**A un certo punto parla di alcune persone che si sono tirate fuori a metà intervista. Ci sono state altre reazioni che l’hanno sorpresa?

**Uno dei partecipanti era molto entusiasta. Avevamo finito l’intervista e qualcosa come due o tre settimane dopo mi ha mandato un’email raccontandomi nei minimi dettagli il pomeriggio passato con una donna. Ha descritto come e perché non la trovasse attraente. La sua versione della storia era che stava “compiendo un gesto caritatevole, facendo sesso con questa donna con cui nessun altro farebbe sesso.” Stava cercando la mia approvazione, che non ha ricevuto. Quindi si è arrabbiato e ha detto, “vorrei non averti mai parlato.” Al che io ho risposto, “va bene, toglierò tutte le informazioni e i dati su di te dallo studio.”

**Cosa pensa del giudizio sugli uomini che usavano Ashley Madison e sono stati hackerati nel 2015? Cosa ci racconta il numero di suicidi associati alla diffusione di quei dati?

**Per me è terribile che queste persone fossero ricattate, e la perdita di quelle vite è terribile e inutile. La gente dice “Quegli uomini se lo meritavano.” Ma è così davvero? Perché è giusto violare la privacy delle persone?

La gente è sempre brava a condannare la persona nuda nelle foto e non chi quelle foto le ha rubate—il che la dice lunga sul disagio intrinseco che proviamo per il sesso e il corpo umano. Ashley Madison è un’azienda multimilionaria. Fornisce un servizio a un sacco di gente. Ciò che, a mio avviso, sarebbe più produttivo chiederci è, “Cosa possiamo cambiare o mettere in discussione per ridurre la percentuale di persone che sente di doversi comportare in questo modo?”

**Ha maturato un senso di compassione per gli uomini che tradiscono? Come lo mette in rapporto alla compassione per le persone tradite?

**Non sono un’apologeta del tradimento, per niente. E sono perfettamente consapevole che scoprire di essere stati traditi è devastante. Ma come società vogliamo sempre che sia tutto bianco o nero, mentre quando parli con le persone che hanno avuto storie al di fuori della relazione, capisci che non è così semplice. Molte persone tradiscono per qualche bisogno non soddisfatto: c’è qualcosa di cui non possono fare a meno, ma non vogliono rompere una relazione che è per il resto felice e amorevole.

Sembra molto da egoisti, ma io penso solo “che situazione triste per tutti.” Se vogliamo capire le dinamiche che portano all’infedeltà, dobbiamo approcciare l’argomento con meno pregiudizi e preconcetti possibile.

**Come si è evoluta la letteratura scientifica sul tradimento?

**Molti dei dati esistenti sono presi dal General Social Survey, che è uno studio molto ampio—ma è basato spesso su raccolte dati fatte con i membri di una stessa famiglia. Per cui si ritiene che la frequenza dei tradimenti riportata sia bassa. Da quando si è passati ai sondaggi online, i dati rispecchiano forse più probabilmente la realtà. Ed è solo in tempi più recenti che si è cominciato a prendere in considerazione la prospettiva delle donne.

**Nel suo libro precedente, ha scoperto che le donne tradiscono soprattutto per piacere sessuale. In questo libro, parla invece di come gli uomini tradiscano per ragioni emotive. Possibile che lo stereotipo che abbiamo del tradimento sia tutto alla rovescia?

**Devo presumere che esistano delle differenze tra una persona che si connette a un sito come Ashley Madison e crea un profilo, e chi inizia una storia con una/un collega di lavoro. Ma di tutta la gente con cui ho parlato su Ashley Madison, sì, sembra che la maggior parte delle donne stesse tradendo proprio per piacere sessuale. Me ne hanno parlato in modo molto pragmatico.

Gli uomini hanno raccontato una storia molto diversa, non solo a riguardo delle loro motivazioni, ma anche delle dinamiche delle loro relazioni principali. Amavano le loro mogli; eppure, sentivano di essere in relazioni prive di intimità emotiva. Per cui all’inizio sembrava ci fosse una distinzione di genere, ma diverse donne hanno descritto dinamiche domestiche identiche a quelle descritte da questi uomini.

**Fare ricerca per il libro e scriverlo ha cambiato la sua visione della monogamia?

**Non puoi fare questo lavoro senza pensieri simili. Metà delle donne con cui ho parlato [per il libro precedente] mi ha detto, “vorrei tanto poter aprire la coppia; penso che sarebbero tutti più felici.” Gli uomini non erano per nulla interessati a uno scenario del genere. Le donne parlavano del fatto che, quando intraprendevano relazioni extraconiugali, avevano anche conversazioni molto specifiche ed esplicite sulle loro aspettative. Dicevano tutte, “non ho mai avuto conversazioni del genere prima di sposarmi, vorrei che fosse andata diversamente.” La morale della storia, penso, è che dovremmo parlare nel modo più aperto possibile prima di impegnarci in una relazione, e la conversazione non deve interrompersi neanche dopo—dobbiamo continuare a parlare, anche se sembra dura farlo.

**Un sacco di persone dicono che chi tradisce in una relazione dovrebbe chiuderla, anziché condurre una doppia vita.

**È molto facile dire agli uomini che devono prendere una decisione, ma non è un metodo che funziona. Tantissime persone tradiscono. Anziché fare processi, dovremmo trovare un nuovo approccio e cercare di arrivare davvero al cuore della questione: quali sono le dinamiche in atto? Un sacco di gente trova difficilissimo lasciare la persona che ama, anche se le cose non funzionano.

Alla fine, molti di questi uomini dicevano di amare le proprie mogli. Di adorarle. Ciò che ho sentito, in ogni racconto, è che la relazione extraconiugale “fa bene alla mia autostima; io mi sento meglio e sono soddisfatto, ma dio quanto vorrei che fosse mia moglie a farmi sentire così.” Restano perché hanno speranza. Speranza che le cose cambieranno a casa.