Kanye West ha il codice iPhone più imbecille che si potesse immaginare

Perché non usi il FaceID, Kanye?

In un video dell’incontro tra Kanye West e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, andato in onda in televisione e poi condiviso sui social media giovedì, si vede la superstar mentre sblocca il suo iPhone. Il codice di sicurezza, chiedete? Un’elegante martellata del tasto più in basso nel telefono: 000000.

lmao Kanye's iPhone password is 000000 pic.twitter.com/mEM5Tjq0po — F. Rich Fitzgerald (@del_slappo) October 11, 2018

Non fraintendetemi, chiunque di noi ha avuto almeno una password vergognosa a un certo punto della propria vita digitale. Ma scegliere proprio una serie di numeri così prevedibile come unica barriera protettiva del proprio telefono, soprattutto quando si è una delle persone più famose del pianeta, è grave. Se un ladro riuscisse a rubarglielo, o anche solo se Kanye lo perdesse per strada e qualcuno lo trovasse, potrebbe facilmente indovinarlo ed entrare nel telefono.

Il modello di iPhone in questione sembra un iPhone X, il che significa che è dotato di FaceID, il sistema di riconoscimento biometrico offerto da Apple al momento. Anziché digitare un codice pessimo che devi comunque ricordarti, o un codice ottimo ma facile da dimenticare, non devi fare altro che guardare il tuo dispositivo, che — tendenzialmente — dovrebbe sbloccarsi solo con la tua faccia. Kanye, per l’amor del cielo, attiva questa funzione, davvero.

Negli Stati Uniti, le forze dell’ordine si sono munite di GrayKey, un piccolo dispositivo che può sbloccare gli iPhone moderni. Funziona in questo modo: prova diverse combinazioni di password in modo automatico, prima di beccare quella giusta e sbloccare il telefono. Per carità, tool come questo non iniziano necessariamente dal numero più basso per poi procedere verso il più alto; alcuni hanno addirittura delle liste di termini del dizionario, in caso un utente abbia impostato una password alfanumerica che contiene vere parole.

Ma GrayKey non ha bisogno di niente del genere. Se inizia a tentare le combinazioni di numeri dal più basso al più alto, il codice di Kanye sarebbe letteralmente il primo della lista. Quindi, la sua è ufficialmente la password peggiore che si possa avere.

Non è la prima volta che Kanye rilascia — presumibilmente senza volere — dettagli sulle sue abitudini tecnologiche. Ad aprile, abbiamo potuto sbirciare il launcher sul suo Macbook Pro. Quella volta, abbiamo per esempio imparato che ben quattro app avevano bisogno di essere aggiornate. Non c’è dunque tanto da stupirsi che a Kanye non importi molto della sicurezza dei suoi dispositivi.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.