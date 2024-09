Guarda un riccio che sblocca un iPhone

Contemplare questo riccio che sblocca un iPhone vi farà sciogliere le budella.

Nel video pubblicato sul canale YouTube RM Videos (e portato alla nostra attenzione da Popular Mechanics), il padrone di un riccio ha capito di poter usare uno degli slot virtuali del sensore TouchID per la lettura delle impronte digitali sull’iPhone per salvare una mini-impronta di zampetta anziché un polpastrello umano. È divertente guardare l’uomo premere la zampa del riccio sul TouchID diverse volte, mentre il telefono comincia a riconoscere i dettagli del “dito” del riccio sullo schermo.

Date la somiglianza tra le dimensioni della zampa di un riccio e di un dito umano, il trucco ha funzionato. Potrebbe anche rivelarsi un buon modo per aggiungere un livello di sicurezza in più al telefono del padrone del riccio, ma il suo massimo pregio è trasformare lo sblocco del telefono in una missione mille volte più carina ed eccitante di quanto sia normalmente. È una forma di hacking biometrico che non possiamo non approvare in pieno.

Magari si potrebbe fare la stessa cosa con criceti, conigli e topolini! Gatti e cani di piccola taglia, invece, potrebbero essere un po’ troppo. Se qualcuno di vuoi vuole provarci con il proprio animale domestico, ricordatevi di mandarci un video dell’impresa con un tweet.