Van Bully tot Kans: dit ADE Beats x VICE-feestje mag je niet missen

Het wordt steeds vroeger donker, de lucht is grauw, iedereen is de hele tijd moe en ineens verschijnen er overal kraampjes die oliebollen en “oud-Hollands gebak” verkopen – wat dat ook mag zijn. Aan alles is te merken: het festivalseizoen is echt voorbij.

Maar betekent dat nu dat we ons moeten terugtrekken in onze huizen en kamers, waar we lusteloos door Netflix scrollen onder een ongewassen dekbed of uit verveling weer een nieuwe datingapp downloaden? Om eerlijk te zijn: ja, waarschijnlijk wel. Op één avond na dan, want dan houden wij een feestje waar zelfs de allerzonnigste festivaldag bij verbleekt.

Met onze vrienden van ADE Beats en Puma nodigen we je uit op woensdag 19 oktober tussen 19:00 en 01:00 uur bij Bitterzoet in Amsterdam, voor een avond met een line-up die bijna uit elkaar knapt van het jonge raptalent. En we beloven je, die gaat je niet teleurstellen:

Brokezart

Bully

Doevoe

Kans

Nyarko

Reanny

Rhema x Bethel

Shine

Bao G (DJ)

Josias (DJ)

En het mooie is: anders dan je huur, je boodschappen en letterlijk alle andere dingen in je leven is toegang tot ons ADE-feest niet duurder geworden. Die is namelijk nog altijd hartstikke gratis. Zet jezelf wel even op de gastenlijst, hier.