We hebben het kiezen tussen al die ADE-feestjes wat makkelijker gemaakt

Er bestaat eigenlijk niet zoiets als jezelf fatsoenlijk voorbereiden op het Amsterdam Dance Event. Moet je ook niet willen. Natuurlijk is het handig om op tijd een ticket te scoren voor een feestje waar je per se bij moet zijn, maar verder is het ieder jaar juist erg fijn om als een bal in een flipperkast naar alle kanten geschoten te worden. Naja, niet alle kanten – kijk een beetje uit voor netwerkborrels met meer statafels dan mensen, bijvoorbeeld. Waar je wel moet zijn? Wij hebben het met dit tiplijstje iets makkelijker gemaakt om te kiezen tussen de ontelbare evenementen die van woensdag 17 tot en met zondag 21 oktober plaatsvinden. Succes ermee!



En o ja: we geven zelf ook een feestje of twee. Bij ons op het kantoor kan je op woensdag de nieuwe lichting hiphoptalenten aanschouwen (daarover later meer) en op vrijdag gaan we met z’n allen hakken op een avond die in het teken staat van Multigroove. Meld je snel aan, want vol is vol.

Foto door Raymond van Mil

Woensdag



Wat: ADE Live

Wie: Ama Lou, Dâm Funk, LYZZA en Róisín Murphy

Waar: Paradiso, van 19.00 uur tot 01.00 uur

Waarom: Róisín Murphy is sinds lange tijd weer nieuwe muziek de wereld in aan het slingeren. Dat zou genoeg reden moeten zijn.

Wat: Amsterdam Alternative Dance Event

Wie: Rank Assistant, Power vs Power, KRAZ, Lhispr, Eboman, DJ Marcelle/Another Nice Mess en Steven de Peven

Waar: OT301, van 21.00 tot 03.00 uur

Waarom: Als je de Amsterdamse underground een warm hart toedraagt, moet je hier wezen. Naast een leuk dansfeest is het namelijk ook een benefietavond voor Amsterdam Alternative, een platform/krant waar alle alternatieve evenementen van Amsterdam in te vinden zijn.

Wat: Awakenings Hard Opening Night

Wie: Newa, Ryan James Ford, Keith Carnal, Shlømo, Charlotte de Witte, DJ Rush, Rebekah & Paula Temple, I Hate Models, SHDW en Obscure Shape

Waar: Gashouder, van 22.00 tot 08.00 uur

Waarom: Als je zoiets hebt van: laat ik met gestrekt been ADE 2018 in vliegen.

Wat: SOPHIE

Wie: SOPHIE, Danny L Harle, Torus en Dinamarca

Waar: Tolhuistuin, van 22.00 uur tot 03.00 uur

Waarom: De X-Ray van Lowlands werd vorige maand al gevuld met de geluiden van de Haagse Torus, Deense Dinamarca en Schotse SOPHIE, die samen alle popgeluiden club ready maken. Als je het op het festival gemist hebt is dit de beste herkansing (o ja, en HUUUUUUUUGE DANNY).

Wie: Shanti Celeste, Josey Rebelle en Upsammy

Waar: Garage Noord, 23.00 tot 07.00 uur

Waarom: Panorama Bar-vibes in een garage. Drie zwaargewichten die snappen hoe je een nacht opbouwt, een ochtend afbreekt en een middag doormidden snijdt. Eigenlijk maakt het niet uit hoe laat deze dj’s draaien: samen zorgen ze ervoor dat je vergeet wat het concept ‘tijd’ ook alweer inhoudt.

Foto door Koen van Bommel

Donderdag

Wat: ADE Live

Wie: Eefje de Visser, Haiku Hands, WWWater, CIFIKA, Red Axes, Agar Agar en Amy Root

Waar: Sugar Factory, van 18.30 uur tot 23.30 uur

Waarom: Eefje verdient meer respect als solo-artiest: synths, gitaar, zang – ze doet alles. De Vlaamse WWWater is waarschijnlijk de enige artiest die de studio van de VRT ooit heeft laten aanvoelen als de BBC1 Live Lounge.

Wat: Welcome To The Colorful World of Arp Frique

Wie: Arp Frique

Waar: Paradiso, van 19.00 uur tot 23.00 uur

Waarom: Als je leven wat kleur kan gebruiken en je de heupen los wil schudden.

Wat: 909 | Collabs All Night | x Loveland

Wie: Chris Liebing, Speedy J, Kevin Saunderson, Vince Watson en Dimitri

Waar: Mediahaven, van 22.00 uur tot 6.00 uur

Waarom: Techno met een hoofdletter T (en een hoofdletter E, een hoofdletter C, een hoofdletter H, een hoofdletter N en een hoofdletter O).

Wat: Audio Obscura x Seth Troxler & Honey Dijon at The Prison

Wie: Seth Troxler, Honey Dijon en Carista

Waar: De Bijlmerbajes, van 22.00 uur tot 6.00 uur

Waarom: Dit is je kans om een nachtje opgesloten te zitten in de Bijlmerbajes – en er op een gegeven moment uit te ontsnappen.

Wat: Disco Biscuits

Wie: Prins Thomas, David Vunk, HUGS

Waar: Disco Dolly, van 23.00 uur tot 6.00 uur

Waarom: Omdat je – net als wij – een sucker bent voor de extreem opgewekte deuntjes van de Prins.

Wat: Shelter; Rush Hour

Wie: Hunee, Soichi Terada, Kuniyuki Takahashi, sauce81, Antal en Young Marco

Waar: Shelter, van 23.00 uur tot 08.00 uur

Waarom: Geen idee, maar als er Japanse namen op een line-up staan, gaan we er altijd gewoon van uit dat het vet wordt.

Wat: Spielraum x Bassiani

Wie: KI/KI, Zitto, Polly F, Héctor Oaks, NDRX, Cashu

Waar: RADION, van 23.00 uur tot 7.00 uur

Waarom: Spielraum heeft de gayscene het afgelopen jaar overgenomen, en nu ze ook nog eens de meest gaande club van het continent uitgenodigd hebben kan het niet anders dan helemaal uit de hand lopen.



Foto door Lotte Dale

Vrijdag

Wat: DOGMA x BAR

Wie: Jetti&Post, Moody Mehran, Mark Fader, le romph, Ofra, Fader From Borneo

Waar: The Rolling Rock Kitchen, van 16.00 uur tot 03.00 uur

Waarom: Als je de hegemonie van Amsterdam helemaal zat bent dan is Rotterdam altijd het beste alternatief. De BAR-crew geeft je techno, house, en waarschijnlijk een beter humeur dan je al had.

Wat: PIP goes SkateCafe #2

Wie: Paula Tape, Luce Bree, Wartini v/d Hood, Jo Ram, Marlon

Waar: SkateCafe, van 22.00 uur tot 03.00 uur

Waarom: In alle eerlijkheid hebben we geen idee wie al deze mensen zijn, maar na Skate is de PIP waarschijnlijk onze favoriete plek in Nederland, dus het zal wel goed zijn?

Wat: Safe Grill 2018 Brought to you by Young Marco & Co

Wie: Young Marco

Waar: SEXYLAND, van 22.00 uur tot 7.00 uur

Waarom: Over favoriete plekken gesproken. Overigens scheen dit festijn vorig jaar nogal gezellig te zijn, dus als je er toen niet was moet je er nu gewoon aan geloven.

Wat: Eurabia

Wie: Baris K, Mehmet Aslan, Rizan Said, Cairo Liberation Front, Osdorp Tapes, Zenobia en Yallah! Yallah!

Waar: Tolhuistuin, van 23.00 uur tot 05.00 uur

Waarom: Je wil toch ook niet elke dag aardappels eten, of wel?

Wat: FM w/ Antal, Tama Sumo, Sassy J, San Soda

Wie: Tama Sumo, Antal, Sassy J, Kléo, Orpheu the Wizard, Max Abysmal, San Soda, Yòp, DJ Era, Jaimy Kinkel, Do nothing club en Yadelane Avenue

Waar: Claire, 23.00 uur tot 8.00 uur

Waarom: Je wou dansen toch?

Wie: Vladimir Ivkovic, Lena Willekens, Rabih Beaini en Merel

Waar: Garage Noord, van 23.00 uur tot 07.00 uur

Waarom: Baard, geen baard, baard, geen baard.



Foto door Ralph Roelse

Zaterdag

Wat: Afro Acid & We Jack Showcase

Wie: DJ Pierre, Gettoblaster, Chip E, Hatiras, Rulex, Beyun, Nicki Monty en MC Fadoua Mae

Waar: Le Nouveau Riche, van 14.00 uur tot 21.00 uur

Waarom: DJ Pierre stond met Phuture aan de wieg van acid house, en het is algemeen bekend dat een avondje (eh, middagje) acid house meer doet voor je mentale welzijn dan een week lang mediteren.

Wat: DOGMA x Nous’klaer Audio

Wie: Arif, Cleveland, Fenna Fiction, Mattheis, Oberman, Oceanic, Tammo Hesselink, upsammy en Woody’92

Waar: The Rolling Rock Kitchen, van 15.00 uur tot 03.00 uur

Waarom: Heb je de previews van Mattheis’ nieuwe plaat Thin Selections al gehoord?

Wat: AMF 2018

Wie: David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano, Salvatore Ganacci, Lost Frequencies, Vini Vici en Axwell /\ Ingrosso

Waar: Johan Cruijff ArenA, van 21.00 tot 06.00 uur

Waarom: Als je als eerste wil weten wie dit jaar de nummer één dj van de wereld wordt in de DJ Mag Top 100, moet je hier wezen.

Wat: Project One | Reflections of the Eternal

Wie: Project One, Adrenalize, Atmozfears, Devin Wild, D-Block & S-Te-Fan, Headhunterz, Sound Rush, Keltek, Max Enforcer, Sefa, Sub Zero Project, Phuture Noize, Wildstylez, MC Villain, D-Attack, Emphasis, Jay Reeve, Primeshock en MC Tellem

Waar: Ziggo Dome, van 22.00 uur tot 07.00 uur

Waarom: Omdat je tussen al het credible geneuzel wel toe bent aan een nachtje knallen, en dat met de frenchcore van Sefa en de hardstyle van Wildstylez nogal prima lukt.

Wat: Futura x Odd Fantastic

Wie: Lauren Hansom, Elena Colombi, Phuong-Dan en Valesuchi

Waar: Garage Noord, van 23.00 uur tot 07.00 uur

Waarom: Spanning en sensatie tot in de late uurtjes (en omdat je, als het goed is, deze mix van Lauren Hansom al weken op repeat hebt)

Foto door Raymond van Mil

Zondag

Wat: Het Weekend – Sunday

Wie: Talismann, Identified Patient, Sandrien, Marcel Dettmann, Job Sifre,Eris Drew, Elias Mazian, Job Jobse, Job Sifre, JP Enfant, Nur Jaber, Oceanic, upsammy en Leif

Waar: De School, van 09.00 uur tot 06.00 uur

Waarom: De School is het hele weekend open en de kelder is altijd de beste plek om jezelf te verliezen, maar niks is zo mooi als afsluiten in Het Muzieklokaal op zondag. Eris Drew zette samen met haar partner Octo Octa onlangs een geweldige set neer op The Lot Radio, en Sandrien is allang de koningin van Het Muzieklokaal.

Wat: Club Night – Sunday

Wie: I-F, Gerd Janson, Solar, Pasiphae en Moody Mehran

Waar: Noorderling, NDSM Pier 1

Waarom: Omdat Pasiphae je er samen met I-F even aan moet herinneren dat je met elektronische muziek uit Den Haag altijd goed zit.

Wat: Cartel x Paradiso: Motor City Drum Ensemble & Hunee

Wie: Hunee, Motor City Drum Ensemble, Tenzers, Makcim, Just Pete, David Vunk, Pablo Discobar Soundsystem

Waar: Paradiso, van 23:59 uur tot 05.00 uur

Waarom: Je hoeft niet te werken op maandag.



