Raak gedesoriënteerd door de nieuwe video van Against Me!

Er komt een nieuw album aan van Against Me!. Het heeft de naam Shape Shift with Me gekregen en gaat grotendeels over hoe je als een herboren, nieuw persoon weer een plekje in de samenleving moet zien te krijgen. Het gevoel een buitenstaander te zijn trekt de band in het extreme met de nieuwe spacey, buitenaardse video voor ‘Crash’. De clip is in een take opgenomen waarbij de camera ronddraait totdat je er duizelig van raakt. Er zijn LED-lampjes, lasers en make-up die verdacht veel aan KISS doet denken, en gitarist James Bowman gaat het kwaad te lijf met de kracht van rock.

De opvolger van hun baanbrekende album Transgender Dysphoria Blues komt uit op 16 september. In november brengt frontvrouw Laura Jane Grace haar memoires uit, TRANNY, met Dan Ozzi van Noisey als co-auteur. We zijn totaal niet bevooroordeeld als we zeggen dat het een van de beste stukken literatuur ooit is dat aan het papier (en het e-boek!) is toevertrouwd.