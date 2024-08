Amazon huurt mensen in om te voorkomen dat werknemers bij een vakbond gaan

Anti-vakbondsconsultants die zijn ingehuurd door Amazon proberen invloed uit te oefenen op de plannen van de Amerikaanse vakbond van Amazon (ALU) in ALB1, het distributiecentrum van het bedrijf in Albany (de hoofdstad van de staat New York) waar onlangs vakbondsverkiezingen zijn aangevraagd.

Foto’s die met VICE zijn gedeeld tonen de consultants in felgekleurde hesjes. Die dragen ze om niet op te vallen terwijl ze de werkvloer opgaan om met werknemers te praten, volgens Seth Goldstein, een advocaat voor de Amazon Labor Union.

“Het is om niet op te vallen,” zegt Goldstein. “Ze doen alsof ze één van de werknemers zijn.”

De consultants in hun vergaderkamer. Beeld: Heather Goodall

Op een foto die met Motherboard is gedeeld, zie je een whiteboard in een vergaderzaal die door de consultants wordt gebruikt. Op het whiteboard staat wat lijkt op een lijst van aanbevolen restaurants in Albany waar de consultants kunnen gaan eten. Die consultants vliegen de stad in om vakbondsvorming te voorkomen en vervolgens reizen ze naar een ander pakhuis in een ander deel van het land om hetzelfde te doen. Tot de aanbevolen restaurants horen: Ted’s Fish Fry, maar ook duurdere opties zoals Delmonico’s (“voor biefstuk”, volgens het whiteboard) of 677 Prime, dat volgens de website “het beste steakhouse in Upstate New York” is. Op het menu staat onder andere een Japanse A5 Wagyu-filet voor “slechts” 183 euro (179 dollar), een “sneeuwgerijpte” Japanse Wagyu-biefstuk voor 41 euro (40 dollar) per dertig gram en kaviaar voor “maar” 168 euro (165 dollar).

“Dit is waar ze zich mee bezig houden. De beste biefstuk in Albany,” zegt Goldstein. “Ik vind dat nogal belachelijk. Ze proberen op werknemers te lijken, maar ze zijn niet zoals hen. Ze verdienen 3265 euro (3200 dollar) per dag. Ze maken zich zorgen over biefstuk en of er goede eetplekken zijn. Onze leden kunnen dat niet betalen. Zij ontvangen geen leefbaar loon.” Uit ingediende formulieren bij het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat de consultants bij het door Amazon ingehuurde bedrijf — RoadWarrior Productions, LLC — “3265 euro per dag per consultant plus onkosten” verdienen.

Amazon gaf geen commentaar op dit artikel voor het moment van publicatie.

Op het whiteboard staat ook een reeks hashtags onder een tekening van een bij: #BeeKind, #PositiveVibes, #Beethankful, en #Beyhive.

“Ik heb dat nog nooit eerder gezien,” zegt Goldstein. “Dit is kennelijk nodig om de anti-vakbondconsultants eraan te herinneren dat ze zich moeten gedragen. Het lijkt wel de kleuterschool.”

Beeld: Heather Goodall

Heather Goodall, de campagneleider van de ALU, ging in een interview met Motherboard dieper in op #BeeKind. “Ze zijn overdreven aardig tegen werknemers omdat ze willen overkomen als iemand die echt bezorgd is over hun problemen,” zegt ze. “Ik vroeg vorige week: ‘Waar praat je over met de werknemers?’ en ze antwoordden dat ze gewoon willen weten hoe het met hen gaat. We krijgen nooit een duidelijk antwoord over hoe ze de arbeidsomstandigheden gaan verbeteren.”

Goldstein legt in een telefoongesprek met Motherboard uit dat de consultants de werkvloer van het magazijn opgaan om daar met werknemers te praten. “Ze hebben één-op-één gesprekken, waarbij ze rondlopen op de vloer en de werknemers afleiden,” zegt hij. “Hierdoor verliezen mensen productiviteit.”

Een video die Goldstein met Motherboard heeft gedeeld toont de campagneleider Heather Goodall die een werknemer interviewt in het magazijn in Albany. Goodall vraagt: “Vertel eens wat er in het magazijn gebeurt?”

“Over de mensen die hier zijn voor ‘werk-tevredenheid’?” vraagt de werknemer, terwijl hij aanhalingstekens in de lucht maakt met zijn handen. “Ze vallen mensen letterlijk lastig en achtervolgen ze terwijl ze hun werk proberen te doen, en houden ze tegen. Ondertussen loopt het werk vertraging op, en andere mensen worden boos omdat zij het werk moeten overnemen.” De werknemer legt uit dat één consultant in het bijzonder werknemers lastig viel in het magazijn waar ze voorlas van een stuk papier.

“Veel mensen voelen zich lastig gevallen,” zegt Goodall in een telefoongesprek. “Het heeft een vijandige werkomgeving gecreëerd. Waarom gebeurt dit nog steeds als werknemers hebben aangegeven dat dit ze frustreert? Ze willen niet benaderd worden op het werk.”

Goldstein zegt dat de consultants ook verplichte vergaderingen organiseren tijdens werktijd. Tijdens zo’n bijeenkomst laten de consultants meestal anti-vakbondsvideo’s zien of ze delen ander anti-vakbondsmateriaal uit.

Goodall merkte op dat aankondigingen van deze vergaderingen — op een vergadering werd ze weggestuurd omdat ze vragen stelde — verschenen in kantines, in badkamers en zelfs op tv’s in het hele distributiecentrum. “Het is absolute overkill,” zegt ze.

De vakbondsverkiezingen staan gepland voor 12 oktober. Op het whiteboard staat ook dat geen enkele werknemer die na 3 september van dit jaar is aangenomen, aan de verkiezingen kan deelnemen.

De data op het whiteboard van de consultants. Beeld: Heather Goodall

ALB1 zou het vierde distributiecentrum van Amazon zijn dat zich klaarmaakt voor vakbondsverkiezingen. Eerder dit jaar trachtten ALU-voorzitter Chris Smalls en Derrick Palmer een door werknemers geleide organisatie op te zetten in hun distributiecentrum in Staten Island. Smalls verscheen zelfs in het distributiecentrum in Albany, wat werd vastgelegd in een video die Goldstein naar Motherboard stuurde. Smalls mocht het gebouw niet in en werd gevraagd te vertrekken.

“Ik vind het walgelijk dat ze zoveel moeite doen om mensenlevens kapot te maken en hun arbeidsrechten — hun mensenrechten — te schenden,” zegt Goldstein. “Amazon staat voor flagrante schendingen van de mensenrechten, en ze moeten verantwoordelijk worden gehouden.”

