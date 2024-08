Ananas-borsten zijn blijkbaar een ding op Instagram

De ananas is een sappige, tropische vrucht uit Zuid-Amerika. Je kunt er niet alleen gevaarlijk lekkere cocktails mee mixen of tosti’s mee grillen, maar je kunt er ook geinig mee op de foto. Avocado’s zijn nog steeds de populairste socialmedia-fruitsoort, watermeloenen zijn ook een tijdje in de mode geweest, maar binnenkort zal de ananas je tijdlijn domineren. Ananas-borsten zijn volgens de Britse krant The Sun namelijk de nieuwste trend op Instagram.

“Ananas-borsten zijn populair onder celebrities en bloggers. Sociale media staan er vol mee,” schrijft de Britse tabloidkrant. “De trend bestaat uit foto’s van topless vrouwen met twee ananassen voor hun borsten.” (Oké, bedankt, we dachten al zoiets!) Volgens The Sun is deze trend vooral populair onder vakantiegangers in tropische oorden. Aangezien de vakantie in Nederland net voorbij is en de zomer ook bijna, is het nog maar de vraag of de rage hier zal aanslaan. Zit je momenteel met een pina colada in je hand te soezen in Turkse all inclusive, dan weet je wat je te doen staat om een trendsetter te worden.

“De ananas-rage is zo populair dat er zelfs een speciale Instagram-pagina voor gemaakt is,” aldus The Sun. Dat is waar, maar die pagina bestond voor deze zomer ook al. Het account @fruitbra werd in mei 2017 opgericht en toont niet alleen ananassen, maar ook uit kokosnoten, watermeloenen, papaja’s, pitaja’s, avacado’s en galiameloenen. (Ook zeesterren, maar die horen er natuurlijk niet tussen.)

Er staan slechts 324 foto’s op Instagram met #pineappleboobs. De eerste stamt uit 2013 en werd gepost door een bedrijf dat bikini’s en topjes verkoopt met afbeeldingen van ananassen erop. Er is een klein beetje overlap met @fruitbra, maar de meeste foto’s van hun zijn van badkleding, T-shirts of andere kledingstukken met ananassen erop. (Het account dat #pineappleboobs is begonnen, @amorromacollective, heeft niets gepost sinds juli 2016. Hun website is offline.)

Josh Cantu, een vroege volger van de ananas-trend, zette een cryptisch onderschrift bij zijn foto. Iemand vroeg hem er later iets over en hij antwoordde: “Fuck you I word instafamous het maakt niets uit bra.” Lekker bezig, bra. Je weet het.