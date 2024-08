Met deze app kan je, net als in Black Mirror, herinneringen herbeleven in VR

Het geheugen is zowel een van de meest vreugdevolle en als een van de pijnlijkste vermogens van de mens. Als het pas gebeurd is, kan je de eerste lach van je kind nog superscherp voor je zien – maar tegen de tijd dat je kind 18 wordt, is diezelfde herinnering een vage waas geworden. Technologie heeft een lange weg afgelegd om ons te helpen dit soort ongrijpbare herinneringen vast te houden, maar het opnieuw bekijken van homevideo’s is niet hetzelfde als het echte moment beleven.

Andrew R. McHugh hoopt in dit gat te springen met een nieuwe app genaamd Wist, waarmee gebruikers video’s kunnen vastleggen op hun telefoon en deze kunnen omzetten in 3D, waardoor ze meeslepende herinneringen via hun telefoon met AR (augmented reality) of met een virtual reality headset kunnen herbeleven. McHugh, CEO en medeoprichter van de app, legde aan Motherboard uit dat Wist zich richt op weemoed (wistful in het Engels): een gevoel van verlangen en spijt.

“Mijn grootmoeder stierf toen ik op de middelbare school zat,” zegt McHugh. “Ik heb wat herinneringen uit die tijd, maar ik herinner me haar niet zo goed. We hebben wat foto’s en video’s, maar het is niet hetzelfde als er bij zijn… en ze heeft mijn kind nooit ontmoet.”

Als Wist had bestaan toen McHugh op de middelbare school zat, had het anders kunnen lopen: de Wist- app werkt door eerst een video vast te leggen via de app op de iOS-smartphone van een gebruiker en vervolgens de 2D-beelden om te zetten in een meeslepende, 3D-ervaring. McHugh zegt dat dit gebeurt door het verzamelen van 3D-gegevens van de oorspronkelijke video, waaronder diepte, kleur en audio-informatie. Na verwerking kunnen de gebruikers in een Quest VR-headset stappen of door het scherm van hun telefoon kijken om de VR- of AR-herinnering te zien overlappen met hun echte omgeving.

Terwijl hij dit proces in een videogesprek uitlegt, laat McHugh me enkele van zijn eigen herinneringen via Wist zien. Nadat hij een VR-headset heeft opgezet, wordt een live-feed van de immersieve omgeving met mijn computer gedeeld. Overlappend met de echte omgeving verschijnt een 3D-video van zijn kind als baby in zijn woonkamer en het geluid van kindergelach vult de ruimte. In zijn echte huiskamer kan McHugh de herinnering nader bekijken. De herinnering valt aan de randen uit als ze de echte ruimte binnendringt, maar in de kern van de ervaring is het beeld duidelijk.

Een video met een soortgelijke demo werd op grote schaal gedeeld op Twitter nadat hij door Wist was geplaatst. Terwijl velen het gewoon cool of futuristisch vonden, zeiden anderen dat het dystopisch was en hen deed denken aan de duister-satirische serie Black Mirror. In de aflevering “The Entire History of You” stelt een technisch implantaat met soortgelijke technologie gebruikers in staat hun herinneringen vast te leggen en opnieuw te bekijken wanneer ze maar willen – wat tot een luguber einde leidt.

Zoals McHughs demonstratie laat zien, kunnen Wist-herinneringen individueel worden ervaren of immersief worden gedeeld met vrienden en familie. Deze functie speelde een belangrijke rol toen zijn vrouw zwanger was van hun kind, zei hij.

“We kregen een van de echo’s en ik legde het moment vast,” zei hij. “Ik kon mijn moeder aan de andere kant van het land meenemen in de ervaring.”

McHugh kwam oorspronkelijk op het idee voor Wist (toen nog Vivid genaamd) toen hij werkte als AR/VR teamleider en senior designer bij Samsung. Hij verliet zijn functie na vier jaar in 2021 en begon aan het project te werken met medeoprichter en CTO, Michael Oder, in 2022. Het duo lanceerde de eerste bètaversie van Wist eind januari 2023.

In zijn huidige vorm heeft Wist een aantal beperkingen. Het is bijvoorbeeld alleen compatibel met de meest recente iOS-telefoons en twee Quest VR-headsets, hoewel dit in de toekomst waarschijnlijk zal worden uitgebreid, aldus McHugh. Er zijn ook elementen van een herinnering – bijvoorbeeld geur – die de technologie nog niet heeft kunnen vastleggen.

Samen met de feedback van de bèta-gebruikers werken McHugh en Oder aan het verbeteren van de ervaring en de mogelijkheden van Wist, waaronder het werken aan gegevensbeveiliging en het converteren van video’s die niet in de app zijn vastgelegd. Er is nog geen tijdlijn voor een bredere release, maar gebruikers kunnen op de website van de app een verzoek indienen om deel te nemen aan de privébèta.

McHugh is enthousiast dat meer mensen dankzij dit werk kunnen ervaren wat hij ziet als een nieuwe evolutie in een lange rij van technologische ontwikkelingen die het probleem van het beperkte menselijk geheugen proberen op te lossen.

“Technologie heeft ons altijd in staat gesteld om momenten vast te leggen en terug te halen,” zei McHugh. “Zelfs de technologie van tekenen, schilderen en schrijven. Die technologieën waren de eerste manier waarop we momenten vastlegden – het is iets dat er altijd is geweest.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Motherboard.

