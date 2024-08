‘The Beach Bum’ is een heerlijke herinnering aan hoe wild poëzie kan zijn

In The Beach Bum, de nieuwe film van regisseur Harmony Korine, speelt Matthew McConaughey de even briljante als onhandelbare dichter Moondog. Naast het schrijven van gedichten houdt Moondog zich voornamelijk bezig met belangrijkere dingen, zoals overspel, wiet roken en het uithangen van een narrige rebel die de bruiloft van zijn eigen dochter verpest en ontsnapt uit de afkickkliniek waar hij zijn leven weer op de rails zou moeten krijgen.



Moondog brengt het grootste deel van zijn tijd door in Key West in Florida, het deel van de VS waar treurige mensen naartoe gaan om hun treurige vakanties door te brengen. Niet per se de meest inspirerende plek (of juist wel, als je inspiratie haalt uit verbrande, uitgezakte pensionado’s).

Videos by VICE

Nou is The Beach Bum (geproduceerd door VICE Studios) natuurlijk een film – en bovendien een film die zeer over the top is – maar toch dringen de vergelijkingen met de realiteit zich bij het zien ervan op. Want hoewel je bij dichters misschien al snel denkt aan saaie oude mannen die naar pijptabak ruiken en hun leven slijten door eenzaam op een morsig zolderkamertje ingewikkelde poëzie bij elkaar te typen op een ouderwetse typemachine, zijn er best veel echte schrijvers en dichters wiens levensstijl op meerdere vlakken overeenkomt met die van Moondog.

De meest voor de hand liggende vergelijking is die met Charles Bukowski. Niet alleen delen Moondog en de schrijver van klassiekers als Post Office en Women hun morsige uiterlijk, Bukowski was al net zo onberekenbaar als Moondog. En Moondog heeft qua uiterlijk en schrijfstijl misschien niet echt veel raakvlakken met Nobelprijswinnaar Ernest Hemingway en A Streetcar Named Desire-schrijver Tennessee Williams, hij deelt wel de onwaarschijnlijke woonplaats Key West met deze twee legendarische Amerikaanse schrijvers.

Hoewel het niet heel waarschijnlijk is dat Harmony Korine of Matthew McConaughey bij het maken van The Beach Bum dachten aan de Nederlandse dichter Simon Vinkenoog, is dat wel precies waar Moondog mij aan deed denken.

Links: Moondog, still uit ‘The Beach Bum’. Rechts: Simon Vinkenoog, foto door Jan Zandbergen via Wikimedia

Vinkenoog was een Amsterdammer die werd geboren in 1928, en in diezelfde stad overleed in 2009. En hoewel hij er op het eerste oog misschien niet zo uitzag, was Vinkenoog een enorme baller. Op zijn zeventiende verwekte hij zijn eerste kind, trouwde, maar scheidde al snel, om op zijn negentiende met zijn tweede vrouw naar Parijs te vertrekken. Gedurende zijn leven kreeg Vinkenoog vier kinderen van drie verschillende vrouwen. Hij trouwde in totaal zes keer, waarmee je hem gerust een nog grotere vrouwenverslinder kunt noemen dan Moondog .

Bovendien was Vinkenoog een hartstochtelijk voorvechter van de legalisering van wiet. Die strijd voerde hij deels uit eigenbelang – de hoeveelheden cannabis die Moondog en zijn vriend Ray (gespeeld door Snoop Dogg) roken verbleekt bij de wietconsumptie van Vinkenoog. Ook was Vinkenoog, die zijn hele leven lang ‘love and peace’ predikte, best wel een beetje een pestkop. Dat bleek bijvoorbeeld toen hij tijdens een lezing in 1967 net zo lang het bloed onder de nagels van collega-schrijver Gerard Reve vandaan haalde, tot Reve hem op het podium aanvloog en een paar welgemikte klappen verkocht.

Mocht je The Beach Bum gaan zien – en dat moet je beslist doen want het is een zeer vermakelijke film – geniet dan niet alleen van de uitstekende rol die McConaughey neerzet, maar denk ook even aan Simon Vinkenoog, en lees als je terug komt uit de bios een paar van zijn gedichten. The Beach Bum is namelijk leuk, maar Vinkenoog was pas écht een rebel, en het zou zonde zijn als hij vergeten wordt.

‘The Beach Bum’ draait vanaf nu in de bioscoop.