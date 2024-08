Beleggen in goud is net zo makkelijk als het kopen van cryptomunten

Het jaar was nog maar net begonnen toen er miljarden verdampten op de Dow Jones. Al die lekkere aandelen in techbedrijven als Amazon, Google en Tesla maakten een duik van een paar procent. Toen we daar net een beetje van bekomen waren begon president Trump een handelsoorlog met China en Europa en zei de baas van De Nederlandsche Bank doodleuk dat hij zich bijna niet kon voorstellen dat er geen nieuwe recessie aan stond te komen.

Na zoveel slecht nieuws ga je je afvragen waar je je geld veilig kunt stallen. Cryptovaluta als Bitcoin en Ethereum leken een veilige haven waar je je geld kon stallen als het met banken en aandelenmarkten niet zo lekker ging. Op momenten dat de Amerikanen en Noord-Koreanen elkaar bedreigden met bombardementen en invasies, bijvoorbeeld, ging de koers van Ethereum omhoog. Daarmee leek crypto het nieuwe goud. Edelmetaal, en met name goud, wordt immers van oudsher gezien als een stabiele investering wanneer het slecht gaat met de wereldeconomie.

De cryptokoersen leken zich maar weinig aan te trekken van oorlogsdreiging of beurscrashes. De afgelopen maanden werd het dan ook wel duidelijk dat crypto een heel groot nadeel heeft als je het met goud vergelijkt: na elk nieuwtje van een overheid die de handel van cryptomunten aan banden wil leggen reageerden de cryptobeleggers alsof er iemand koffie over hun toetsenbord heen gooide, en dumpten ze in totale paniek hun cryptomunten. Zo gingen er in de eerste maanden van dit jaar regelmatig tientallen procenten per dag van de koers af. En dat terwijl de koers van goud steady sideways gaat.

Dan kun je dus maar beter in echte fysieke goudstaven beleggen. De waarde van goudkent natuurlijk ook wel eens een flinke dip, maar het stijgt al tientallen jaren en zal dat voorlopig ook blijven doen. Er zit namelijk maar een beperkte hoeveelheid van in de grond, terwijl er steeds meer mensen worden geboren die op een gegeven moment gouden tanden en kettingen willen kopen.

En het is inmiddels net zo eenvoudig om in goud te handelen als in cryptovaluta. Je kunt het kopen en verkopen via een online bedrijf als GoldRepublic. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je je goudstaaf moet gaan verzekeren voor het geval een inbreker hem meeneemt als je op vakantie bent. GoldRepublic houdt het goud namelijk zelf op naam van de klant in een professioneel bewaakte kluis en de verzekering is bij die deal inbegrepen. Als ze niet genoeg goud op voorraad hebben, dan kopen ze het direct op bij een raffinaderij. Stijgt de koers dan alsnog, dan heb jij nog steeds recht op dat goud voor de afgesproken aankoopsom.

Met goud heb je dus een stabiele belegging waar je het nog wel even mee uithoudt als het echt misgaat met de wereldeconomie. Als je beter wilt weten hoe je in goud kunt beleggen bezoek dan de website van GoldRepublic.

Met beleggen kun je veel geld verdienen, maar je kunt er ook vrij snel weer mee verliezen. Lees dus eerst het essentiële informatiedocument waarin staat dat het risico van dit product hoog is.

