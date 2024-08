Een gesprek met Bella Cummins, de meest ervaren bordeelhouder van Amerika

Bella Cummins is de langstwerkende bordeelhouder van Amerika. De 74-jarige paardenliefhebber zit al 37 jaar in het vak. Ze werd geboren in Chicago en is op het platteland van de staat New York opgegroeid. Het stadsleven was nooit iets voor haar, en het leven heeft haar naar het Amerikaanse zuidwesten gebracht. Haar legale bordeel, Bella’s Hacienda Ranch, gevestigd in het piepkleine plaatsje Wells, Nevada (populatie: 1237) trekt hoopvolle en amoureuze klanten aan vanuit de hele VS en daarbuiten. Wells wordt gekruist door twee grote snelwegen, waardoor het volgens Cummins “het kruispunt van de westelijke VS” is. Cummins pionierde bij Bella’s een beleid van vrouwelijke managers, en het is het enige legale bordeel dat volledig door sekswerkers wordt gerund.

Cummins stelt zich aan me voor als “de madam van Amerika”, en de twee uren die volgen voelen een beetje alsof ik à la Weird Weekends van Louis Theroux een ontdekkingsreis over seks en wetgeving, sociale geschiedenis en Amerikaans kapitalisme onderneem. Cummins kan alles onderbouwen: er zijn honderdduizenden mannen en vrouwen bij Bella’s over de vloer geweest, en ze zegt dat ze met bijna iedereen heeft gepraat. Nu wil ze op 74-jarige leeftijd haar kennis met de wereld delen, of het nou over managementtechnieken gaat of over de evolutie van condooms. Ze heeft een brandend verlangen om Nevada’s gelegaliseerde prostitutiemodel – waarin counties stemmen over of ze bordelen toe willen staan of niet – ver buiten het zuidwesten te verspreiden.

Videos by VICE

Van de zestien counties van Nevada is sekswerk in tien counties legaal, hoewel het grote merendeel illegaal plaatsvindt in de twee grootstedelijke gebieden van de staat, Las Vegas en Reno. Legale bordelen in Nevada bestaan al sinds halverwege de twintigste eeuw, en volgens Cummins zou het model over de hele wereld als de blauwdruk voor sekswerk moeten dienen. Ze zegt dat ze dat gaat beargumenteren in haar aankomende boek, Sexual Healing. Lees hieronder de wijsheden die Cummins opdeed in haar kleurrijke en uitbundig geleefde leven.

VICE: Hoe ben je terechtgekomen bij wat uiteindelijk Bella’s Hacienda Ranch zou worden?

Bella Cummins: Ik werd voorgesteld aan een oudere man, met wie ik uiteindelijk ben getrouwd. Hij had dit bordeel gekocht – hij verpandde het huis waarin hij woonde om dit te kopen. Toen ik erbij kwam zat hij nogal in een financiële crisis. Ik moest mijn steentje bijdragen en de boekhouding voor hem uitvogelen. Ik had amper een idee van hoe dat werkte, laat staan over hoe een bordeel in elkaar steekt. Ik heb waarschijnlijk elke mogelijke fout gemaakt die je kon maken, vaker dan ik zou willen toegeven, maar het is me wel gelukt.

Vanaf toen begon het om meer dan alleen cijfers te draaien. Het draaide om leiderschap (bij het bordeel), het getuige zijn van de transformatie van een industrie die in de jaren zeventig was gelegaliseerd en zien hoe het ging van legaal seks hebben zonder condoom, naar HIV en de evolutie van condooms, van glijmiddel, drugs, pimps. Ik was getuige van de laatste geweldige tijden van de twintigste eeuw, maar het grootste deel van die tijd werd wel gedomineerd door manipulatieve personen.

Mijn visie als jonger persoon – ik was denk ik 34 – was: “Vrouwen zouden hun eigen geld moeten behouden. Wat is hier in godsnaam aan de hand?” Het was de tijd voor mobiele telefoons, voor het internet, voor alles. Ik observeerde, groeide en paste me gewoon aan, en ben in 37 jaar tijd een betere mentor geworden. Nu geven de vrouwen die ervoor kiezen om in dit vak te werken hun geld niet aan iemand anders; ze kunnen zich niet eens seks zonder een condoom voorstellen. Ze rollen gewoon met hun ogen en zeggen, “Nee, je maakt een grapje, Bella.”

Bella Cummins: “Ik heb een groep ontzettend eerlijke courtisanes.” Foto met dank aan Bella’s Hacienda Ranch

Vertel me over je courtisanes – zo noem je ze, toch?

Courtisanes, ja. Ik heb een groep ontzettend eerlijke courtisanes. Tussen ongeveer twee en zes uur ‘s ochtends, als het wat stiller is, doen ze de deur open, regelen ze hun eigen geldzaken, doen ze alle dingen die een gewone medewerker zou doen. Waarom is dat zo goed? Het bewijst dat courtisanes verantwoordelijkheden aankunnen. Ze kunnen onafhankelijke zakenvrouwen zijn, en leren om nog betere zakenvrouwen te zijn. Het is iets waar ik ooit over heb gedroomd, maar nu bestaat het echt. Bij andere huizen (bordelen) is het niet hetzelfde.

De vrouwen die ervoor kiezen om met mij te werken hebben een bedrijfsvergunning van de staat Nevada. Ze werken niet onder mij, maar met mij. Ik ben gewoon iemand met de levensduur om te zeggen, “Oké, wat wil je bereiken? Hoe wil je dat voor elkaar krijgen?” Het is een erg fijne positie om in te zitten.

Komen je klanten van heinde en verre? Want Wells is een heel klein plaatsje, toch?

Klopt – het is een kleine, dorpse gemeenschap. Maar vergeet niet dat Wells het kruispunt van de westelijke Verenigde Staten is. We liggen het dichtst bij Utah en Idaho, maar ze komen van overal. Het was zondag toevallig de Dag van Zuid-Afrika, en er kwamen hier allerlei Zuid-Afrikanen en ze hadden hele leuke ervaringen.

Niet iedereen heeft een partner voor het leven. Je hebt mensen die erg gefocust zijn op hun beroep – ze hebben nog steeds dezelfde behoeftes, maar ze hebben de verplichtingen die bij die toewijding komt kijken niet bepaald nodig. Of je hebt truckers, die lange afstanden afleggen in hun vrachtwagens. Die krijgen we ook vaak – ze hebben geld, ze hebben behoeftes, ze komen en gaan.

Wat vind je van andere modellen van aanpak als het om sekswerk gaat?

We hoeven mensen die geld willen voor seks niet te criminaliseren – daar zie ik geen reden voor. Maar ik weet ook dat iedereen op de wereld er is gekomen om op de een of andere manier seks te hebben, en als mensen geld willen geven in ruil voor intimiteit, dan verandert het in een industrie. Dus hoe gaan we daarmee om en vinden we de juiste oplossing?

In de bordelen van Nevada zijn er regels om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat het fatsoenlijke meiden zijn. Je hebt vingerafdrukken, wekelijkse doktersafspraken. De dames willen geen soa’s krijgen. Dus we hebben een hele fijne plek waar we geen last hebben van ziektes. Ik ben er erg gepassioneerd over. En decriminalisatie helpt daar niet bij, omdat er niks is dat het reguleert.

Je ziet de courtisanes liever niet als sekswerkers. Waarom is dat?

Ik geloof dat labels ertoe doen, en er wordt de aanname gemaakt dat er seks plaatsvindt. Dus mijn voorkeur gaat uit naar “verlener van sensuele-seksuele diensten”. Er komen hier veel klanten langs die niets seksueels hoeven. Dat ze een courtisane zijn wil niet zeggen dat er ook penetratie plaatsvindt! Wat er achter de gesloten deuren gebeurt, weten we niet. Waarom zou je een label op iets plakken waar je alleen maar dingen over aanneemt?

Ja, courtisane betekent nog steeds prostituee. Maar het betekent prostituee van de elite, van de bovenklasse; mensen die wat educatie hebben gehad over wie ze als persoon zijn, snap je? Er moet iets zijn dat het verschil maakt tussen iemand die ondernemer is en risico’s neemt om succesvol te zijn, en iemand zonder vergunning of medische keuringen. Je kunt ze niet hetzelfde noemen. Op dat punt zijn het twee compleet verschillende industrieën.

Wat betekent het voor jou om een goede madam te zijn?

Een goede madam is ontzettend meelevend en kan veel begrip tonen voor vrouwen in verschillende fases van hun leven. Maar dat medeleven is niet belangrijker dan consequentheid. Consequent zijn is nodig om de moeilijkste aspecten van hun groei door te komen – de dingen die ze als jonge vrouwen hebben bereikt, deze specifieke industrie gebruiken om hun zogenoemde “veiligheid” te bevorderen. Consequent zijn helpt ze met hun eigen grenzen. Ze zeggen misschien iets als, “Oh, ik doe het morgen wel.” Maar die morgen krijgen ze niet. Ze krijgen gewoon nog een vandaag. En ik denk dat het helpt om lief te hebben, om iedereen onvoorwaardelijk te accepteren, ongeacht ras, leeftijd… dat we allemaal perfect zijn. Ik zorg ervoor dat ze begrijpen dat er geen competitie is. Er is er maar eentje van jou. Zorg dat je de best mogelijke versie van jezelf bent.

Hoeveel geld kunnen je courtisanes verdienen?

Ik begin met een iets andere vraag en geef je dan een antwoord. Er zijn zo’n 400.000 mensen die bordelen bezoeken. En Bella’s krijgt er ook flink wat. De courtisanes in de business, afhankelijk van waar ze zijn in hun carrière – ze beginnen niet per se met iets meer dan een paar duizend dollar per week. Maar als ze vooruitgang boeken, kunnen ze een onbepaalde hoeveelheid geld verdienen.

Denk je dat er ergens anders een succesvolle introductie van het Nevada-model zal zijn?

Zal ik daarvoor nog lang genoeg leven? Ik weet het niet. Maar ik zal erover blijven praten. Ik zal vrouwen – en klanten – een veilige omgeving blijven geven om zichzelf uit te drukken, zowel sensueel als seksueel. Mijn reis ging over mensen helpen te begrijpen hoe ze op correcte wijze mens kunnen zijn.

Ik vroeg me af of er ooit bezwaar tegen je is gemaakt door de Westboro Baptist Church of iets dergelijks?

Nee, vooralsnog niet. Maar je hebt Mormonen net over de grens bij Utah. Zij hebben er wel problemen mee, maar weet je, zij doen dingen op hun manier. Ik doe dit hier, en dit werkt al lange tijd goed voor mij. Je hoeft hier niet vanwege je geloofsovertuiging te komen en te zeggen dat ik ineens iets moet gaan doen, dat is fout. Ik heb een paar discussies gehad met Mormoonse bisschoppen, en ik heb elke keer gewonnen. Eentje zei ooit tegen me: “Weet je Bella, ik kan de courtisanes die naar jou toe gaan misschien niet tegenhouden, maar ik weet in ieder geval dat ze veilig zijn als ze door je deur lopen.” Bingo!



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.