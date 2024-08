Sergey Kovalev groeide in Rusland op als kind van twee fabriekswerkers. Terwijl zijn ouders tractors in elkaar zetten, ging hij de gym in. Zo groeide hij uit tot een van de beste boksers ter wereld. Maar vroeg in zijn carrière, in 2011, stierf een tegenstander van Kovalev nadat hij hem knock-out had geslagen. VICE Sports spreekt Kovalev over deze nare dag en zijn opmars in de bokswereld.