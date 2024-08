Indiase mannen over wat borstvoeding-fetisj voor hen betekent

De beroemde Spaanse schilder Pablo Picasso zou eens gezegd hebben: “De mooiste borsten geven de meeste melk.” Maar voor sommige mensen is borstvoeding meer dan alleen mooi. In 2018 schreven we al over de populariteit van borstvoedingvideo’s: “Als je ‘breastfeeding’ intikt op YouTube krijg je meer dan negenhonderdduizend video’s, waarvan de meesten honderdduizenden views hebben. Wat opvalt: onder veel video’s worden seksuele comments geplaatst”.

Hoewel er op de fetisj nog een behoorlijk taboe ligt, kun je in landen als Japan naar ‘moedermelkbars’ waar je een glas moedermelk kunt bestellen, of je kunt een glaasje tappen “vanaf de bron”– van een van de drie inwonende ‘moeders’.

Uit analyses van Google-zoekgegevens blijkt dat India de lijst aanvoert van zoekopdrachten naar volwassenen die borstvoeding willen. Een duizelingwekkend aantal Indiase Google-zoekopdrachten beginnen met ‘mijn man wil’ en eindigen met ‘dat ik hem borstvoeding geef’.

“Volwassen borstvoeding (VBV) kan veel dingen betekenen – of het nu gewoon kijken is naar een vrouw die borstvoeding geeft, of het daadwerkelijk zuigen aan de zogende borsten om daar seksueel genot uit putten (aangeduid als ‘lactofilie‘), of gewoon seks hebben met een zogende vrouw,” vertelt Pallavi Barnwal, een seksualiteitscoach gevestigd in New Delhi, aan VICE.

“Het kan ook begrepen worden als onderdeel van het overkoepelende begrip BDSM, waarbij ik de ander kan bevelen mij te voeden, of omgekeerd,” voegt ze eraan toe.

Hoewel verschillende fetisjen vaak als taboe worden beschouwd, is VBV wel heel apart.

“Het is een perfecte fetisj omdat het twee dingen combineert die ons, als samenleving, erg ongemakkelijk maken,” vertelde seksvoorlichter en telefoonseksoperator Tonya Jone Miller aan VICE in een eerder stuk. “Ten eerste is er het idee dat een man niet afhankelijk mag zijn van een vrouw, dat hij niet kwetsbaar mag zijn en dat een vrouw niet sterker mag zijn dan hij. Ten tweede seksualiseert de vrouw een lichaamsdeel wat als heilig en vrouwelijk wordt beschouwd.”

Voor Jay, een 31-jarige beursmakelaar in New Delhi, was zijn toevallige ontdekking van de fetisj echt een ommekeer in zijn leven.

Jay voelt zich, net als andere in dit stuk genoemde VBV-fetisjisten, ongemakkelijk bij het onthullen van zijn volledige naam vanwege het stigma dat aan de kink kleeft.

In 2019 raakte Jay, net als legio Indiërs, zijn baan kwijt toen het Indiase werkloosheidscijfer het hoogste punt bereikte in 45 jaar. “Het maakte me kapot,” vertelt hij. “Ik zag mezelf als de kostwinner, niet alleen omdat ik meer verdiende dan mijn vrouw, maar in mijn optiek moet de man ook altijd voorzien, wat er ook gebeurt. Dit vormt de kern van mijn normen en waarden.”

Jay is geboren en getogen in het conservatieve dorp Bhandal Buta in het Jalandhar district in Punjab. Hij geeft toe dat zijn idee van seksueel plezier vooral met zichzelf te maken heeft omdat hij in zijn jonge jaren nauwelijks met vrouwen in aanraking kwam. Maar zijn conservatieve ideeën over de rol die mannen en vrouwen moeten spelen werden op de proef gesteld toen hij zijn baan verloor.

“Mijn vrouw voorzag financieel in mijn levensonderhoud en was daar helemaal oké mee. Ik moest mijn denkbeelden overwinnen en de dingen accepteren zoals ze waren,” legt hij uit. “Maar het was moeilijk. Op een avond stortte ik in en ik begroef mijn gezicht in haar borsten. Ze gaf borstvoeding op dat moment omdat we net onze tweede baby hadden gekregen, en ik voelde me erg aangetrokken tot haar borsten. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld.’

Terwijl Jay de fetisj pas recentelijk ontdekte, beschouwt de 26-jarige Tonghkar het als een ‘ritueel’ waaraan hij zich elke avond overgeeft sinds hij twee jaar geleden trouwde.

Tonghkar woont in Shillong in de noordoostelijke deelstaat Meghalaya. Het ‘Schotland van het Oosten’, noemden Britten zijn stad ooit. Het staat bekend om zijn pittoreske valleien en eindeloze rivieren. De staat herbergt ook een zeer hoog aantal matrilineaire stammen, waar eigendomstitels en rijkdom worden doorgegeven van moeder op dochter in plaats van vader op zoon, zoals in de rest van India.

Tonghkar ziet VBV niet als een kink. “Waarom zou ik het als kinky beschouwen? Dat beperkt me tot slechts één aspect. De borsten van een vrouw zijn heilig, niet alleen omdat ze leven geven, maar ook omdat ze de eerste keer markeren dat een mens echt genegenheid voelt. En er is niets mis mee om dat eerste gevoel van genegenheid elke dag van je leven te herhalen,” zegt hij.

Het toppunt van genot voor hem was het moment nadat hij en zijn vrouw hun eerste kind kregen. Voor en nadat zij het kind de borst gaf, ging Tonghkar helemaal op in een heftig tepelspel.

Volgens zijn vrouw, die om privacyredenen niet bij naam genoemd wil worden, past VBV naadloos in hun leven. “Ik zie het niet als iets vreemds,” vertelt ze aan VICE. “Toen ik borstvoeding gaf, zat ik televisie te kijken en dan ging mijn man naast me zitten en hij begon te zogen. Het gemak waarmee hij dat deed, stelde mij ook op mijn gemak. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.”

We denken vaak dat baby’s en peuters verslaafd zijn aan borstvoeding. Indiase moeders smeren verschillende ontmoedigende geuren en smaken op hun tepels – van extracten van de bittere Indiase lila en bittere kalebas tot rode pepers – om het proces van spenen op gang te brengen. Tonghar vindt dat borstvoeding, of zelfs alleen al het zuigen aan tepels, ook voor volwassenen verslavend is.

Er is nog iets dat Indiase mannen lijkt te beïnvloeden. Voor velen is fertiliteit een belangrijk teken van mannelijkheid. Misschien is het daarom dat de meeste Indiase mannen die de diagnose onvruchtbaarheid krijgen, weigeren dit te erkennen.

Toen Karan, een 27-jarige ondernemer uit Mumbai, er onlangs achter kwam dat hij een laag aantal zaadcellen had, ervoer hij dat als de “somberste dag van zijn leven”. Zijn enige reddende engel, zegt hij, was zijn vrouw.

“Haar moederinstinct speelde een rol,” vertelt hij. “Toen ze me neerslachtig en verloren zag, hield ze me in haar armen. En op dat moment was ik weer een kind. Niet omdat ik probeerde het kind te vervangen dat ik haar niet kon geven, maar puur omdat ik op dat moment door mijn hulpeloosheid niet meer was dan een kind. Ik kon alleen maar op haar leunen voor hulp. Later die avond, met tranen in mijn ogen, zoog ik aan haar borsten. Elke keer als ik me verloren voel, is dat wat ik doe. Het is meer therapeutisch dan seksueel.”

Maar het is niet altijd even intiem en troostend als de man zich opeens gedraagt als een groot huilend kind. Toen Aditya, een 32-jarige homoseksuele man uit Kolkata, een man aan de haak sloeg via een dating-app, wist hij niet dat de VBV-kink zou eindigen in ‘bloedvergieten’.

“Deze gast had me op de app verteld dat hij van tepelspel hield, en ik houd daar ook van. Toen hij ermee begon merkte ik dat hij er ook echt goed in was,” zegt hij. “Maar toen ging hij door en op de een of andere manier raakte hij bezeten en geagiteerd. Hij bleef me met een babystemmetje vragen: ‘Waarom komt de melk niet?’ Om de spanning erin te houden, zei ik niets. Maar het ging helemaal mis toen hij plots in mijn tepel beet en er een beetje bloed uit kwam.”

Pas toen Aditya de man wegduwde, kwam de man ‘uit zijn melkdroom’ en landde weer in de realiteit. “Hij liet zich zo meeslepen omdat ik schijnbaar op zijn tante leek, over wie hij seksueel fantaseerde, vooral toen ze borstvoeding gaf.”

In sommige culturen is het opwekken van borstvoeding ook een aspect van VBV, maar niemand die we in India spraken, zelfs niet degenen die in dit artikel worden genoemd, leek zich daaraan over te geven. Er zijn tal van verhalen over atleten die menselijke melk als een wondermiddel beschouwen en die erg veel moeite doen om het te krijgen.

In Mirzapur, een populair TV programma dat zich afspeelt middenin het Indiase platteland, denkt een personage dat hij het plaatselijke kampioenschap bodybuilding alleen kan winnen als hij moedermelk drinkt, en hij doet erg veel moeite om het te vinden, zelfs als dat betekent dat hij iemand de hersens moet inslaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE India.

