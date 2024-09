Broodpudding met bacon

Porties: 4

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 2 uur

Ingrediënten

230 g bacon, gesneden in stukjes van 1,5 cm

175 g pittige cheddar, ook in blokjes van 1,5 cm

300 g oud brood

8 g verse salie, fijngehakt

500 ml volle melk

6 grote eieren

5 g zout

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven tot 200 °C. Bak de bacon knapperig in een koekenpan, in ongeveer 10 minuten. Haal de bacon uit de pan en laat ‘m afkoelen in een kom.

2. Doe de kaas, het brood en de salie erbij. Mix in een andere kom de melk met de eieren, en doe het mengsel daarna bij de kom met bacon en brood. Meng alles door elkaar en laat 15 minuten intrekken.

3. Doe het mengsel in een cakeblik en bedek deze met folie. Zet het bakblik in een ovenschaal gevuld met water en zorg dat het waterbad het bakblik voor 3/4 omhuld. Zet de schalen voor 45 minuten in de oven, verwijder de folie dan en bak de pudding nog eens 45 minuten zodat hij rijst en de bovenkant bruin wordt.

4. Snij de broodpudding in lekkere plakken en eet ‘m warm.

Tip van de chef: De pudding is de volgende dag ook nog lekker, als je ‘m even oppiept in een koekenpan.