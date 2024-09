Nieuwe Amsterdamse club Claire komt met wekelijkse hiphop/house-avond LAPA

Langzaam maar zeker krijgt het nieuwe Amsterdamse nachtleven vorm. Vorige week presenteerde Shelter haar programma voor november, vandaag komt de nieuwe club Claire naar buiten met een wekelijkse clubavond. Het feestje gaat LAPA heten, vanaf 27 oktober elke donderdag aan het Rembrandtplein met twee zalen vol house en hiphop, en vaste gezichten als Mairo Nawaz, Vic Crezee, Lion Kojo, Philou Louzolo, Emanuelle Vos, Lee Stuart en Carista. Het wordt georganiseerd door Nick ’t Riet (dj voor o.a. SloddervosGang en Dio en werkzaam bij Apenkooi en Marktkantine) en Shamiro van der Geld (mc bij o.a. Vunzige Deuntjes, DGTL, Welcome To The Future en Lowlands).

Ik zocht de twee op in Claire, waar nu nog hard wordt verbouwd. Toch ziet het er al bijzonder kleurrijk uit, met veel groen en houten accenten. Oh, en zo te zien is de cocktailbar al bijna af!

THUMP: Hallo! LAPA, dus. Vertel?

Nick: Ja, dat is een wijk in Rio de Janeiro waar iedereen in het weekend naartoe komt om te feesten. Verder staat de wijk een beetje leeg, er zijn veel pop-up cafetaria’s, discotheken en mensen die buiten op straat drank verkopen. Of je nou paars of spierwit bent, je bent daar welkom. Het is een smeltkroes van culturen en dat staat synoniem van wat wij willen met de avond.

Wat betekent de donderdagavond voor jullie?

Nick: Wat ik mooi vind aan de donderdag in Amsterdam: het is een stuk gezelliger dan de rest van het weekend. Luchtiger, laagdrempeliger, minder geforceerd en met meer jonge mensen. Je kan meer proberen, het hoeft allemaal niet zo.

Shamiro: Als je niet piekt op de donderdag, heb je de rest van het weekend nog om te pieken.



Op papier klinkt een avond met “hiphop, R&B, funk, house, disco, afro, grime, bass en techno” wel wat schizofreen.

Nick: Je moet het zo zien: het ene zaaltje is meer hiphop/house, het andere zaaltje is meer house/hiphop. De overlap tussen die twee is telkens hoorbaar op LAPA. Je hebt hiphopminded mensen die naar house- en techno-feesten gaan en andersom. Dat vervaagt allemaal steeds meer, de basis is al door dj’s als Chuckie gelegd in de eclectische scene. Het is nu op een punt gekomen dat het allemaal veel meer diepgang heeft. Het mag wat moeilijker.

Is er een bepaalde plaat die daarbij past?

Shamiro: Dat zijn er eigenlijk teveel!

Nick: Als ik een voorbeeld mag geven, is dat het gevoel van het hele album van Frank Ocean. Het is geen clubplaat maar een hele experimentele plaat met elektronische invloeden, als sketches aan elkaar geregen. Er is nog niet zo’n plek in Nederland waar dat allemaal samenkomt op die manier, en waar dj’s de ruimte krijgen om te doen wat ze willen, of ze nou house of hiphop willen draaien. Wat we ook steeds vaker zien: dat dj’s gebrieft worden, ‘we willen graag dat je dit of dat draait’. Heel bizar. Dat doen wij dus niet. We boeken je omdat we je een vette dj vinden en vertrouwen in je hebben.

Waar hebben jullie de roulerende dj’s op uitgezocht?

Shamiro: Met LAPA willen we artiesten die hun huiswerk doen. Ze krijgen een plek om te draaien wat ze willen en de mensen op te voeden, en hoeven zich niet te schikken naar ‘het complete gezelligheidspakket’. In Amsterdam is er niet veel plek voor zulke dj’s op wekelijkse avonden. Urban stond heel lang synoniem aan ‘gezelligheid’, we willen hiermee laten zien dat het serieuzer en dieper kan.

Nick: Af en toe willen we ook uitpakken met een special of zelfs wat liveoptredens tussendoor. We zijn al bezig met wat grotere housenamen, maar we vinden het vooral belangrijk om jong talent een podium te bieden. Tegelijkertijd zouden we een oude veteraan als Mr Wix graag laten zien aan de nieuwe generatie, hij heeft als dj echt een brug geslagen tussen house en hiphop.

Nog één vraag: welke cocktails gaan jullie ’t meest bestellen op LAPA?

Nick: Keep it Brazilian, dus laat ik gaan voor een Caipirinha, dat is altijd winnen. Dat barretje wordt echt een plek waar de avond gaat beginnen, waar je een lekkere slurper drinkt voordat je de club in gaat. Dat wordt echt een belangrijk onderdeel van de avond.

Claire opent tijdens Amsterdam Dance Event voor het eerst haar deuren. Check hier ons ADE-dossier. De eerste editie van LAPA is op donderdag 27 oktober met een openingsweekend van Claire.