Zo maak je het op fatsoenlijke wijze uit met een datingapp-scharrel

Is een breakup nog steeds een breakup als jullie nooit echt samen waren?

Als je mensen online ontmoet is het makkelijk om te vergeten dat zij ook echte mensen zijn. We scrollen, we swipen, we beoordelen, en daarbij voelt de ander als een product. Het voelt alsof jij het hoofdpersonage bent, en je ‘matches’ slechts figuranten die vaak niet eens hun eigen verhaallijn krijgen.

Videos by VICE

Maar wanneer mensen hun gevoelens, lichamen en reputaties op het spel zetten, moet je ze wel een beetje respect tonen. En als jullie verder zijn gegaan dan alleen berichten uitwisselen en jullie elkaar daadwerkelijk hebben ontmoet, dan ben je diegene zeker meer verschuldigd dan in het niets verdwijnen zodra je geen interesse meer hebt.

Wat ‘een ding hebben met iemand’ überhaupt is wordt nog altijd heftig bediscussieerd, maar de meeste mensen lijken het erover eens te zijn dat het betekent dat je elkaar een paar keer hebt gezien.

Een ‘ding’ is waarschijnlijk niet iemand die je aan je vrienden hebt voorgesteld, of iemand die je zou uitnodigen voor een dagje met je familie. Misschien zie je elkaar een paar keer per week, maar dan vooral horizontaal. Misschien praten jullie eens per maand bij, of appen jullie elkaar als jullie je vervelen. Misschien bewaar je een zekere afstand omdat je weet dat je deze persoon niet ziet als langetermijnpartner – of omdat je alleen interesse hebt in casual daten – maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen gevoelens bij betrokken zijn.

Mensen hoeven niet verliefd te zijn om geraakt te worden door afwijzing. We kunnen gekwetst worden door iemand voor wie we geen sterke gevoelens hebben. En je hebt nooit de garantie dat de manier waarop jij je voelt hetzelfde is als hoe de ander zich voelt. Dus een einde maken aan een casual ding is niet zomaar iets dat je zonder zorg of voorzichtigheid kunt doen.

Als je in een datingapp-romance zit die binnenkort over datum gaat, zijn hier wat dingen die je kunnen helpen om het uit te maken zonder als een klojo over te komen.

Het grootste obstakel waar je nu voor staat is besluiten of je de ander daadwerkelijk gaat vertellen dat je geen interesse hebt in iets serieus.

Aannemen dat het de ander niets boeit als je van de aardbodem verdwijnt, is niet erg hoffelijk. Je weet immers niet wat er in ze omgaat. Misschien hebben zij wel hoop op een toekomst met jou, en zou het ze enorm raken als jij besluit te ghosten.

Als je klaar bent om de stekker eruit te trekken, laat het contact dan niet uitdoven in de hoop dat het allemaal goedkomt. Natuurlijk is dat geen probleem als jullie alleen nog maar berichtjes hebben uitgewisseld en het vanzelf doodbloedt. Maar als jullie al eens een drankje hebben gedaan, dan ben je de ander wel een berichtje verschuldigd.

Als je al een paar maanden met elkaar bezig bent, dan heb je aan een berichtje waarschijnlijk niet genoeg. Maar een wederzijdse casual relatie is een van de zeldzame gevallen waarbij het de norm is om het per berichtje te beëindigen.

Meestal is zo’n berichtje voor beide partijen gênant, maar het is beter dan niets. Je moet zelf kiezen of je zegt dat je “geen interesse meer hebt”, “er niet echt potentie in ziet” of “er een einde aan zou willen maken” – het is nooit fijn om zo’n berichtje te ontvangen (tenzij het een opluchting is dat de ander er een eind aan wil maken, wat waarschijnlijk betekent dat jij het al veel eerder had moeten doen). Zolang je eerlijk en vriendelijk bent, heb je je best gedaan.

Bekritiseer de ander niet en geef ze ook geen valse hoop voor de toekomst door de zin “ik heb op dit moment geen interesse in daten” te gebruiken.

Als je nog niet van de datingapp naar een ander berichtenplatform bent overgestapt, dan kun je dit natuurlijk alleen via de app doen. Maar als je al op een ander platform aan het praten bent, dan kun je dat laatste berichtje ook beter daarop sturen. Als jij de enige persoon bent met wie de ander aan het daten is, dan checken ze hun datingapps misschien niet meer of hebben ze hun meldingen daarvoor uit staan. Je loopt dan het risico dat ze het bericht niet lezen, wat kut is voor hen en erg ongemakkelijk zou kunnen zijn voor jou.

Hoewel het belangrijk is om rekening te houden met de gevoelens van de ander, moeten zij ook accepteren dat jij er een einde aan hebt gemaakt. Er is niets mis met de ander ontvolgen op social media of ze unmatchen nadat jullie allebei je laatste woord hebben gesproken.

Iedereen is anders, en zal dingen dus ook anders interpreteren – dus als jij degene bent die er een einde aan maakt, probeer dan na te denken over wat de ander zou willen. Je kunt het nooit zeker weten. Misschien vind jij het prima als de relatie verwatert en stilletjes stopt te bestaan, maar iemand die je berichten vol aanhankelijke taal heeft gestuurd zal het waarschijnlijk waarderen als ze een weloverwogen bericht van je ontvangen. Iemand met wie je naar bed bent geweest zal zich waarschijnlijk nogal kut voelen als je verdwijnt zonder iets van je te laten horen. Als jullie samen tijd hebben doorgebracht, dan weet je waarschijnlijk genoeg over de ander om te weten wat de beste manier van handelen is.

Het hebben van een ‘ding’ kan de nodige complicaties met zich meebrengen, en het beëindigen is daar een van. Maar gun de ander een waardig afscheid. Hou je hoofd erbij, wees geen klojo en onthoud dat er achter elk profiel een persoon zit. Zelfs degenen die alleen foto’s hebben van een all-you-can-eat-brunch.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE New Zealand.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.