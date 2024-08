Een seksdate regelen? Dat doe je tegenwoordig op Reddit

Reddit is een website vol geillakken. Er is een community te vinden voor elke mogelijke legale kink en fetisj, hoe ongewoon ook die ook mag zijn. De meeste mensen gebruiken deze subreddits waarschijnlijk net als PornHub, een opslagplaats van geile content waar je heen gaat als je in de stemming bent. Er is echter één verbetering: Op Reddit zijn er geen advertenties aan de zijkant van de pagina of pop-ups die hete singles bij jou in de buurt aan je beloven. En wat blijkt, Reddit is misschien wel de beste plek om deze singles (of koppels, of getrouwde individuen op zoek naar een affaire) te vinden.

Andere sociale mediasites zoals Twitter – pardon, X – of Instagram worden allang gebruikt voor dating, hookups en vriendschappen, maar Reddit moet die reputatie nog opbouwen. De laatste tijd zijn er echter tientallen locatie-specifieke NSFW-subreddits, bekend als “r4r” of Redditor voor Redditor groepen, in grootte toegenomen, met als idee dat Redditors die elkaar online en daarbuiten willen ontmoeten met elkaar in contact kunnen komen. Deze groepen zijn stilletjes een belangrijke bron van dagelijkse activiteit op Reddit geworden: Volgens SubredditStats behoren r4r-groepen en locatiespecifieke sekscommunity’s tot de snelst groeiende subreddits van het afgelopen jaar.

Routinematig is r/dirtyr4r de NSFW-subreddit met de meeste berichten per dag. In de afgelopen 24 uur hebben 1785 Redditors over de hele wereld zichzelf aangeboden aan andere Redditors, of het nu gaat om sexting en het uitwisselen van naaktfoto’s of persoonlijke interacties. “20 [F4M] tampa – Wil je mijn gothic lichaam insmeren?” staat er in een recente post. Dertig minuten later was er nog een: “55 [M4A] — Los Angeles/Online : Rijpe, assertieve man zoekt jongere playtoy.” Met 1,4 miljoen leden is het bereik enorm.

Wie zijn kansen op het vinden van een local wil vergroten, heeft genoeg andere opties. Elke staat in de VS heeft zijn eigen specifieke r4r-groep en de meeste zijn nog verder onderverdeeld per stad of regio. Ook steden buiten de VS beginnen mee te komen. Las Vegas heeft twee algemene r4r-groepen, twee swingersgroepen, een homo-ontmoetingsgroep, een hotwife-groep en een groep die “VegasSluts” heet. Elke groep heeft enkele duizenden leden. En het is niet zo dat Sin City een uitzonderlijk actieve locatie is voor internet hookups – New York City, Los Angeles en Chicago krijgen ook een soortgelijke behandeling. Zelfs het minder dichtbevolkte Vermont en New Mexico hebben naast de gebruikelijke r4r-opties zeer actieve swingersubreddits.

Dit gemeenschapsgevoel is misschien wel de reden waarom sommige Redditors überhaupt deelnemen aan deze groepen: Je kunt je gebruikelijke geile, anonieme zelf zijn met duizenden andere mensen die hetzelfde doen.

Leden van de meeste r4r groepen zijn verplicht om hun geslacht aan te geven, en de kloof is merkbaar: Vrouwen posten vaker verzoeken voor digitale connecties, terwijl mannen de meeste IRL-zoekers zijn. Het merendeel van de berichten op r/dirtyr4r is afkomstig van vrouwen, waarvan de meesten uitsluitend op zoek lijken te zijn naar wat sexten op afstand. Sommigen promoten heimelijk hun OnlyFans, betaalde sexting of escortservices. Tuurlijk, sommige kunnen mannen zijn die zich voordoen als vrouwen, en sommige lijken bots te zijn.

Want naast het geadverteerde geslacht, de leeftijd en de algemene locatie, is er meestal een minimale indicatie van wie er precies achter een account zit. De meeste accounts lijken uitsluitend te worden gebruikt voor het posten in groepen zoals deze. De berichten bevatten zelden identificerende afbeeldingen van de gebruiker; meestal zijn ze nogal karig. Terwijl sommigen gedetailleerde fantasieën geven, met alinea’s over hun kinks en verlangens, posten velen een enkele regel tekst over het zoeken naar een of ander afspraakje. Over het algemeen hebben maar heel weinig r4r-leden hun profiel zo opgebouwd dat het lijkt op een dating-app, maar toch gebruiken ze Reddit voor deze doeleinden.

Wat maakt Reddit dan zo geschikt voor dating en sexting? Er zijn talloze apps die zich expliciet op deze doeleinden richten en de meeste lijken veel efficiënter, ook al vereisen ze iets meer inspanning dan het schrijven van een enkel geil zinnetje. Met Grindr en Feeld kunnen gebruikers bijvoorbeeld filteren op basis van hun specifieke interesses en afstand tot andere gebruikers. Het lijkt een stuk veelbelovender om in te loggen op een van deze sites dan te posten voor een publiek van meer dan een miljoen mensen in de hoop dat iemand uit de buurt het ziet. Maar zelfs als je echt op zoek bent naar persoonlijke interactie, is het spannend om iets te posten dat wereldwijd gezien kan worden. Alleen al het doen van een oproep op r/dirtyr4r kan een erotische ervaring op zich zijn.

Bij de meer niche groepen is er een extra gemeenschapselement. Het lijkt gemakkelijk voor een koppel om een hoofdpersonage te worden van bijvoorbeeld r/ElPasoSwings en te genieten van de lol van het daar posten en aandacht krijgen, ongeacht of ze echt swingen. Als je andere koppels vindt om mee af te spreken, geweldig. Zo niet, dan speel je nog steeds met het concept van interactie met de mensen om je heen. Dit gemeenschapsgevoel is misschien wel de reden waarom sommige Redditors deelnemen aan deze bredere groepen: Je kunt je gebruikelijke geile, anonieme zelf zijn met duizenden andere mensen die hetzelfde doen.

Overal op de website zijn mensen op zoek naar menselijke connecties. Ongetwijfeld is elke subreddit, van een hobbygroep voor zaklampverzamelaars tot zelfs gewoon r/AskReddit, een plek hiervoor. Ook is natuurlijk lang niet elke groep gewijd aan meet-ups gericht op seks.

Sommige, zoals r/ForeverAloneDating en r/4r30Plus, hebben strikte regels over het plaatsen van berichten waardoor ze meer lijken op een traditionele datingsite. Platonische groepen zoals r/MakeNewFriendsHere en r/penpals zijn nog strenger niet-seksueel – in de eerste mag je helemaal niets posten als je een Reddit-geschiedenis hebt van commentaar geven of posten in NSFW-subreddits.

Maar nu, met hun groeiende populariteit, zijn r4r-groepen met het duidelijke doel van seksuele connecties de manier waarop een groot deel van de site wordt gebruikt. Het voelt als een terugkeer naar het vroege internettijdperk, toen men een snelle Craigslist-advertentie kon plaatsen en op die manier een goede pijpbeurt kon regelen, of op zijn minst een paar berichten kon uitwisselen met een vreemde die op je fantasie inspeelde. Er is geen behoefte aan een perfect gecureerd datingapp-profiel waar je doet alsof je hobby’s en interesses hebt en foto’s van jezelf naast een hond deelt om te suggereren dat je geen sociopaat bent – gewoon pure, anonieme geilheid. Ondanks al zijn gebreken blijft Reddit een van de laatste sociale sites waar je ware identiteit er niet toe doet. De trend om Reddit te gebruiken voor dating en seks zou kunnen suggereren dat iets van die gezichtsloosheid aan het verdwijnen is – maar misschien benadrukt het alleen maar wat er zo erotisch en bevrijdend is aan onzichtbaarheid op het internet.

