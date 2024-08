Foto’s van de catchers van Charleroi

Worstelen spreekt duidelijk tot de verbeelding, getuige de eindeloze heruitzendingen van superproducties à la WWA op televisie, mythische memes van John Cena, biopics als ‘The Wrestler’ en de serie ‘Glow’. En in het kielzog daarvan: een resem personages die de hele avond elkaars gezicht verbouwen, liefst omringd door een juichende menigte die enthousiast wordt van rondvliegende stoelen.



In Wallonië wordt er ook lustig geworsteld, al doen ze het daar met een wat minder glitters en show dan in de States. In Rockerill in Charleroi komen Antonio le Gigolo, le Bourreau (de Beul) en andere breedgeschouderde protagonisten samen om er hun hobby uit te oefenen. Laurane Bindelle en Matías Antu, twee jonge Brusselse fotografen, gingen er kijken naar de familievoorstelling van deze rebellen die hun worstelpartijen improviseren en “trek aan mijn haar” in elkaars oor fluisteren.

Videos by VICE

Doe wat je wil met de viriele, grofgebekte, folkloristische beelden hieronder, maar kom niet klagen als je plots de goesting bekruipt om een shiny shortje aan te trekken en een badass nickname te kiezen voor je brullend je entree maakt in de ring.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com



Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.