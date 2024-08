De kickbokser van 1.35 meter

In deze documentaire volgen we Wopke Booijen (23), die zich met bloed, zweet en tranen vecht naar de top van de kickbokswereld. Wopke is geboren met achondroplasie (dwerggroei) en is 1.35 meter lang. Hij heeft de eerste officiële Europese kickbokswedstrijd voor mensen met dwerggroei gevochten én gewonnen. In deze documentaire volgen we hem in de aanloop naar zijn tweede professionele wedstrijd in Parijs, tegen de Franse kickbokser Minigang. Kijkers krijgen een kijkje in het leven van Wopke en zijn manier van trainen, maar ook de negatieve kanten van zijn ambitie.