Alles wat je moet weten over de George Floyd-demonstraties in de VS

Sinds afgelopen week wordt er in de Verenigde Staten door het hele land gedemonstreerd. Tijdens de arrestatie van George Floyd ging een politieagent met zijn knie op Floyds nek zitten. Floyd schreeuwde dat hij niet kon ademen en overleed – waarna het een nationale kwestie over racisme werd.

Het epicentrum van de demonstraties is nog steeds het politiebureau in Minneapolis, waar de politieagenten werken die betrokken waren bij Floyds dood. Donderdagavond, kort nadat de autoriteiten het bevel hadden gegeven om het gebouw te verlaten, braken de demonstranten in en staken het gebouw in brand.

Ondanks de aanwezigheid van de National Guard, die eerder die dag was ingezet door gouverneur Tim Walz, konden brandweerlieden de brand niet blussen. De demonstranten bleven het gebouw namelijk omsingelen. Ze gooiden met projectielen en volgens lokale nieuwsberichten beschoten ze het gebouw met wapens.

The Arby’s on Lake Street is toast. pic.twitter.com/CtV3MicXqp — Nick Woltman (@nickwoltman) May 29, 2020

Even voor middernacht tweette de stad Minneapolis dat er “onbevestigde bronnen waren, die zeiden dat de gasleidingen naar het politiebureau waren doorgesneden en dat er andere explosieve materialen in het gebouw aanwezig waren.”

We're hearing unconfirmed reports that gas lines to the Third Precinct have been cut and other explosive materials are in the building.



If you are near the building, for your safety, PLEASE RETREAT in the event the building explodes. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) May 29, 2020

Rond 4 uur ’s nachts leek de demonstratie voorbij te zijn, waarna de politie en de brandweer eindelijk terug naar het gebouw konden gaan. Maar de agenten, van wie velen oproeruitrusting droegen, vielen de overgebleven demonstranten direct aan. Er werd pepperspray gebruikt en met knuppels geslagen om de menigte te verdrijven, wat te zien is op beelden van CCN.

Donderdag was de derde avond op rij dat er gewelddadige demonstraties plaatsvonden in Minneapolis. De dood van Floyd op maandag werd door een voorbijganger vastgelegd in een filmpje, dat op social media viral ging. In het filmpje is te zien hoe agent Derek Chauvin, die al 19 jaar bij de politie van Minneapolis werkt, met zijn knie op Floyds nek blijft zitten nadat hij hem in de boeien had geslagen. We zien Floyd worstelen om te kunnen ademen en horen hem tegen de agent zeggen dat hij geen lucht krijgt. Daarna reageert hij niet meer. Een uur later wordt hij in het ziekenhuis doodverklaard.

As the sun rises in Minneapolis, the 3rd Precinct continues to burn. pic.twitter.com/X4RPfLtGcH — UNICORN RIOT (@UR_Ninja) May 29, 2020

Donderdag werden er opnieuw gebouwen en winkels in de stad in brand gestoken. Veel bedrijven timmerden hun ramen dicht om plunderingen te voorkomen. Het geweld verspreidde zich ook naar St. Paul, direct ten oosten van Minneapolis, waar de oproerpolitie in gevecht raakte met demonstranten en honderden winkels werden geplunderd.

We are here with the Minneapolis Fire Department ready to assist so they can safely do their mission. pic.twitter.com/FjsCJ5B8d0 — Minnesota National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

De demonstraties van donderdag werden aangewakkerd door het bericht dat Chauvin nog niet werd aangeklaagd. Mike Freeman, county attorney van Hennepin County, zei in een persconferentie: “Ondanks de gruwelijke video van Floyds dood is er ander bewijs is dat een strafrechtelijke aanklacht niet waarborgt.”

Hennepin Co. Attorney Freeman:



“That video is graphic and horrific and terrible and no person should do that. But my job in the end is to prove that he violated a criminal statute, and there's other evidence that does not support a criminal charge… I will not rush to justice.” pic.twitter.com/RZ9iYsvQ1W — NBC News (@NBCNews) May 28, 2020

Overal in de Verenigde Staten vonden chaotische en gewelddadige demonstraties plaats. De gruwelijke dood van Floyd werd gebruikt om de dood van andere zwarte burgers te herdenken, waaronder Breonna Taylor, een 26-jarige ambulanceverpleegkundige die in maart door politieagenten in haar huis werd doodgeschoten, en Ahmaud Arbery, een 25-jarige man die in februari tijdens het joggen in Georgia werd doodgeschoten.

Louisville

Zeven mensen werden neergeschoten en één persoon verkeert in kritieke toestand. De demonstraties in de stad werden al snel gewelddadig. De demonstranten eisten ook gerechtigheid voor Breonna Taylor. Het is nog steeds onduidelijk wie er tijdens de demonstratie allemaal werden neergeschoten of wie er precies wapens afvuurde, maar de politie zei vrijdag dat er geen agenten gewond waren geraakt en dat geen van de agenten hun wapen heeft afgevuurd.

Gisteren werd een restauranteigenaar doodgeschoten, toen politieagenten en de National Guard het vuur openden om de demonstranten uiteen te drijven.

Photographer @HobieWDRB just took a tear gas pellet to the face. He’s okay. Coverage ongoing on @WDRBNews pic.twitter.com/A5vDJ4sqtR — Travis Ragsdale (@TravisRagsdale) May 29, 2020

Denver

In Denver brak chaos uit toen een auto met opzet een demonstrant leek te raken. Er verscheen een video van het incident op Twitter. Elders in de stad moesten demonstranten en wetgevers in het Colorado State Capitol dekking zoeken, omdat er buiten werd geschoten.

Warning: this is horrifying.



Tonight at a #BlackLivesMater protest in Denver a car pushed through the protesters blocking the street.



Then intentionally turned to try to run a man over.pic.twitter.com/gtFyOQFERI — Read No Shortcuts (@JoshuaPHilll) May 29, 2020

New York City

In Manhattan werden meer dan veertig mensen gearresteerd. Een vrouw haalde een mes tevoorschijn tegenover een agent op Union Square en een andere demonstrant probeerde het pistool uit het holster van een politieagent te stelen.

This is Union Square in Manhattan. This is America. https://t.co/IMR9L5jDho — Zeeshan Aleem (@ZeeshanAleem) May 28, 2020

Memphis

Tientallen demonstranten marcheerden voor de tweede keer door het centrum van Memphis. De demonstratie werd georganiseerd door Devante Hill en Frank Gotti, twee bekende activisten uit de stad. De politie verscheen in oproeruitrusting, maar er vonden geen grote schermutselingen plaats. De menigte ging rond 1 uur ’s nachts uiteen.

Trumps reactie

Escalerende demonstraties trokken de aandacht van de Amerikaanse president Donald Trump. In een tweet uitte hij kritiek op burgemeester Jacob Frey en vertelde hij gouverneur Tim Walz dat hij de volledige steun van het leger had, mocht hij dat nodig hebben.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

“Bij moeilijkheden zullen we de controle overnemen: als het plunderen begint, begint het schieten,” tweette Trump, wat Twitter ertoe aanzette om de tweet te censureren.

Frey reageerde in een persconferentie door aan verslaggevers te vertellen: “Zwakheid is geen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties. Zwakheid is met je vinger naar iemand anders wijzen, in tijden van crisis. Donald Trump weet niets van de kracht van Minneapolis. We zo sterk als wat. Is dit een moeilijke periode? Ja. Maar je kunt er verdomd zeker van zijn dat we hier doorheen gaan komen.”

Frey wil graag dat Chauvin wordt aangeklaagd, maar noemt de rellen van donderdagavond “onaanvaardbaar.”

Afgelopen vrijdag zei Frey in een persconferentie dat hij de “pijn en woede” van de demonstranten begrijpt, maar “dat wat we de afgelopen uren en afgelopen paar nachten hebben gezien, onaanvaardbaar is. Het gaat om banken waarop mensen vertrouwen om contant geld te krijgen, om supermarkten waarop mensen vertrouwen om eten te krijgen. Die zijn essentieel voor onze gemeenschap.”

