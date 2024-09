Die Antwoord heeft een nieuwe track uitgebracht, hij heet ‘Bum Bum’ en is super nasty

Ken je dat gevoel dat je krijgt wanneer je aan het wachten bent op iets dat te gebeuren staat, maar je niet meer precies weet wat? Nou, laat me je helpen – morgen is de dag dat de nieuwe mixtape van Die Antwoord, Suck on This, eindelijk als een muzikale meteoriet uit de lucht komt vallen en in onze collectieve koptelefoons terechtkomt.

Vorige week trakteerden de Zuid-Afrikaanse grootmeesters van de zef de luisteraar op een klein stukje van de mixtape met Dazed & Confused, en gisteren gaven ze nog wat weg met Bum Bum (ft. God), een minimalistische, trippy track die precies gaat over dat waar je denk dat het over gaat.

“Een vriendin van me stuurde me een opname met een ZWAAR Spaans accent die eindige met iets als: ‘IK HOU VAN TATTOOS MAAR IK NEEM ER NERGENS EEN, ZELF NIET IN MIJN KONT,’” verklaarde Ninja in een statement. “Natuurlijk bedoelde ze ‘OP MIJN KONT’, maar haar Engels is niet zo goed, en door deze kleine fout kwam ik op een idee!”

“Ze stuurde me nog een opname met daarin die tekst… toen vroeg ik mijn maat GOD om een toffe beat in elkaar te zetten die goed bij de ‘EVEN IN MY BUM’-loop zou passen. GOD knalde die shit in ongeveer 7 minuten in elkaar en stuurde hem terug. Toen gooide ik een paar romantische porno lines over die shit en liet ik een paar vriendinnen wat sexy dingen zeggen. En dat is hoe deze prachtige banger geboren werd.”

Dus, hmm, ja, luister maar: