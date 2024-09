Wie is Diveliner?

Al mag het internet op een moderne variant van het Wilde Westen lijken, je hebt je alsnog aan een paar regels te houden. Je weet dat je je browser-geschiedenis moet wissen en positieve feedback moet achterlaten op eBay wanneer je iets hebt gekocht, of dat je een veer in de reet moet steken van de persoon wiens huis je drie dagen hebt geleend via Airbnb. Maar de belangrijkste regel is toch wel: geef nooit zomaar je e-mailadres aan vreemden, want voor je het weet bevind je je midden in een storm aan haatmails van mensen die niet weten waar de komma op het toetsenbord zit. Zo heb ik, een muziekjournalist, mijn mailadres op Twitter achtergelaten. Sindsdien word ik elke ochtend wakker met minimaal 350 nieuwe berichten met muziek in mijn inbox.

Dat gezegd hebbende: soms is het het wel waard om toch die stap richting hel te zetten. Van elke driehonderd tracks die ik krijg opgestuurd, zit er altijd wel een ruwe diamand tussen. En zo heb ik kennis mogen maken met Diveliner. Er is weinig over deze gast bekend, maar ik kan je wel dit vertellen: hij woont in LA, hij produceert en mixt zijn eigen muziek en we laten hieronder zijn eerste release, afkomstig van het project distance 1 in premiere gaan. Catwalk is als een zeebanket aan geluiden; het bezit die subtropische sound, maar klanken uit de donkerste hoeken van de Soundcloud-wave rap en gloomy R&B.