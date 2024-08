Deze documentaire kwam in 2014 uit op THUMP, de website van VICE over elektronische muziek.



Het verhaal van Dimitri spreekt tot de verbeelding. De man stond aan de wieg van de Nederlandse house- en technoscene, was een van de eerste dj’s met internationale faam, inspireerde de grootste dance-artiesten ter wereld (van Benny Rodrigues en Bart Skils tot Armin van Buuren en Tiësto), overwon een verslaving en kreeg een paar jaar later de amputatie van zijn onderbeen te verwerken. Daarna stond hij weer achter de draaitafels, sterker en vastberadener dan ooit.

In onze documentaire De negen levens van Dimitri vertelde hij voor het eerst op camera over de pieken en dalen van het dj-bestaan, de zware tijd die hij heeft doorgemaakt na de amputatie, de levenslessen die hij daaruit heeft getrokken en de geestdrift waarmee hij aan zijn nieuwe album werkte.

Een paar maanden lang volgden we Dimitri. Hij vertelde open en eerlijk over zijn leven. We gingen mee naar shows en bekeken fotoboeken bij zijn moeder thuis. Hij liet ons de belangrijkste plekken uit zijn leven zien: daar waar vroeger de RoXY stond, de boerderij waar hij met autisten werkte, het centrum waar hij na het verlies van zijn onderbeen maandenlang revalideerde. We mochten zelfs voor het eerst na de amputatie met hem gaan zwemmen.



Bekijk de documentaire hieronder.

