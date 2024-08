Uit onderzoek blijkt dat er al honderden mensen zijn gestorven door het nemen van selfies

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er de afgelopen jaren meer dan 250 mensen zijn overleden in hun poging tot een perfecte selfie.

Het onderzoek werd gepubliceerd door het Journal of Family Medicine and Primary Care en werd daarna opnieuw uitgebracht door de National Library of Medicine in de Verenigde Staten. Onder leiding van Dr. Agam Bansal werd er gekeken naar hoeveel social media-fanaten overlijden bij het nemen van een selfie. Ze analyseerden nieuwsartikelen vanaf oktober 2011 tot november 2017. Hieruit blijkt dat er 259 sterfgevallen zijn gemeld – die ook wel ‘selficides’ worden genoemd.

Sommige selficides trekken relatief veel aandacht. In Canada – we weten niet zeker of het om een selfie ging – zijn dit jaar drie influencers om het leven gekomen, nadat ze in een rivier vielen en in een waterval terechtkwamen. In mei werd een man uit India verslonden door een beer, toen hij een selfie met het beest probeerde te maken. Er zijn een boel verhalen van mensen die ergens vanaf vallen, vlak nadat ze een foto van zichzelf hebben gemaakt. Hierdoor bleef er alleen een spookachtige foto over, die luttele seconden voor hun dood werd gemaakt. Het onderzoek onderstreept de omvang van het probleem en dat er over de hele wereld ongetwijfeld meer mensen zijn dan die 259, die overleden zijn tijdens het nemen van een selfie.



“Dit is slechts het tipje van de sluier,” lezen we in het onderzoek. “Er zijn veel zaken die nog niet bevestigd zijn.”

Door te kijken naar deze 259 ongelukken hebben de onderzoekers de geografische locatie van de selficides kunnen bepalen. Hieruit blijkt dat de meeste selficides in India plaatsvinden, gevolgd door Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan. De gemiddelde leeftijd is 22,94 jaar – geen verrassing. Volgens de verzamelde data vermindert het risico op overlijden door een selfie na je dertigste. Wederom, niet zo verrassend. Iets meer dan driekwart van de selfies die leidden tot de dood werden gemaakt door een man. Ook dat is geen verrassing.

Bijna vijftig procent van de gemelde sterfgevallen vonden plaats in India. Het onderzoek suggereert dat de relatief jonge populatie van India een van de redenen kan zijn. Omdat er dus zoveel mensen in die leeftijdsklasse zijn, is het risico groter dat het in India gebeurt. Onderzoekers benadrukken dat ook andere factoren mee zouden kunnen spelen.

“Uit onze studie blijkt dat de ratio tussen ongelukken en sterfgevallen in India bijna twee keer zo groot is ten opzichte van andere landen,” meldt het onderzoek. Dit kan te maken hebben met de populariteit van het maken van groepsselfies in India. Daar zijn ze in India dol op.

De top drie doodsoorzaken zijn verdrinking, aanrijding en vallen. Die aanrijdingen gaan meestal om treinen, omdat sommige mensen proberen perfect getimede kiekjes proberen te maken vanaf het spoor. De Verenigde Staten telt – opnieuw geen verrassing – de meeste selficides door vuurwapens.

Nu rest de vraag: hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we de jongeren weghouden bij, bijvoorbeeld, een mooie uitgebarsten vulkaan? De onderzoekers stellen de introductie van ‘selfie-vrije zones’ voor op plekken waar millennials hun leven weleens op het spel zouden willen zetten.

“Selfies op zich kunnen weinig kwaad, maar wat mensen doen voor die selfie is wel gevaarlijk. Mensen zouden voorgelicht moeten worden over riskant gedrag en risicovolle plekken waar je geen selfies zou moeten maken,” vertelt het onderzoek. Selfie-vrije zones moeten uitgelegd worden aan toeristen, zeker op plekken als bij wild water, bergtoppen en bij hoge gebouwen, zodat we het risico op selfie-gekoppelde doodsoorzaken.

Dit artikel verscheen eerder op VICE CA.