Wat je krijgt als professionele kunstenaars eieren beschilderen

Pasen mag dan alweer zo’n anderhalve maand geleden zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen plekken zijn waar massaal eieren worden beschilderd. Zeventien Nederlandse kunstenaars hebben namelijk de afgelopen de weken eieren van kinderboerderij Gliphoeve in Amsterdam van een nieuw uiterlijk voorzien. Iedere kunstenaar deed dit in zijn of haar eigen stijl – waar Daan Roukens allemaal gekleurde lagen aangebracht, maakte Lizette Schaap een photoshopbewerking met een navel. Over dat laatste later meer.

De opbrengsten van deze eieren gaan naar de kinderboerderij, die kampt met teruglopende subsidies, waardoor het voortbestaan op losse schroeven is komen te staan. En dat zou spijtig zijn, want de kinderboerderij heeft een belangrijke functie in de buurt, middenin de Bijlmer. Behalve een kinderboerderij is het ook een leercentrum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

Het is voor Gliphoeve dus te hopen dat de actie ze geen windeieren zal leggen. Vanaf vandaag kun je zelf een bod uitbrengen op de ei-kunstwerken. Aanstaande woensdagavond vindt de definitieve veiling plaats, in een eenmalige expositie in Club ADCN in Amsterdam. Met de opbrengsten hoopt Gliphoeve weer een half jaar tot een jaar vooruit te kunnen.

Om een idee te krijgen van de uiteenlopende manieren waarop de kunstenaars zich door het concept ‘ei’ lieten inspireren, hebben we hier alvast een voorproefje.

Willem de Haan.

Mocht je je trouwens afvragen of zo’n ei niet enorm gaat stinken na een tijdje – nee, dat doet het niet. Voordat de eieren door de kunstenaars onder handen zijn genomen, zijn ze namelijk volledig uitgeblazen, waardoor alleen de schaal is overgebleven.

Een van die eierschalen is bewerkt door Willem de Haan. Hij heeft, vertelt hij, precies gedaan wat hij normaal ook met een ei zou doen: hij maakte er een gebakken eitje van. De eierschaal verwerkte hij daarbij tot ‘dooier’. “Dit ei gaat dus vooral over het ei,” vertelt hij. “Dat het werkje dat ik nu gemaakt heb ooit begonnen is met uit een kip komen, dat bewonder ik enorm. Zo’n fragiel dingetje dat rechtstreeks uit een Bijlmerkip opgestuurd werd naar mijn studio in Rotterdam, nu is aangepast en weer terug is in Amsterdam om als artefact verder te gaan. Dat is bijzonder.”

Lizette Schaap.

Het werk van Lizette Schaap gaat over de menselijke consumptiedrang, en de gevolgen daarvan. “Dieren die je op een kinderboerderij ziet, herken je in de industrie amper terug doordat ze daar doorgefokt, volgepropt of verminkt zijn,” zegt ze. “Dat is niet alleen dieronvriendelijk, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee en kan slecht zijn voor het klimaat.” Ze vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien op plekken waar je dieren kunt zien zoals ze echt zijn – zoals dus op een kinderboerderij.



Het ei beschilderde ze niet, maar “vermenselijkte” ze door er een navel in aan te brengen. Niet letterlijk, maar door het te fotograferen en erin te photoshoppen. “Hiermee wil ik laten zien hoe bijzonder een ei is: het is de kraamkamer van een kip, waarin kippenembryo’s uitgroeien tot pluizige kuikentjes.”

Laser 3.14.

De anonieme straatkunstenaar Laser 3.14 staat bekend om de maatschappijkritische teksten die hij op schuttingen en bouwplaatsen aanbrengt, meestal in Amsterdam. Voor deze gelegenheid hield hij het positiever: “You crack me up,” staat op zijn ei geschreven.



Hij groeide zelf op vlakbij Gliphoeve, en koestert er warme herinneringen aan. “Het zag er destijds nog niet zo modern uit als dat het er nu uitziet,” zegt hij. ”Ik kan me nog goed de kalkoenen en konijnen herinneren. De eigenaar was een hele aardige man die zich duidelijk met hart en ziel voor de kinderboerderij inzette.”

Bekijk hieronder nog meer eieren. Op de website van de actie Kinderboerder-ei vind je ze allemaal, en kun je tot en met woensdagavond een bod uitbrengen.

Basto Elbers.

Iwan Smit.

Frederique Mattie.

Cate Adriana.

Daan Roukens.